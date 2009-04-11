به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق محصولی وزیر کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت دهمین سالگرد شهید علی صیاد شیرازی با اشاره به حضورش در عملیات های مناطق غربی آذربایجان غربی علیه ضد انقلاب ، اظهار داشت: من در این عملیات ها نسبت به شهید صیاد شیرازی شناخت پیدا کردم و در سپاه نیز در عملیات های مختلف در خدمت ایشان بودم.

وی افزود: نقش صیاد شیرازی در جبهه های جنگ تحول ارتش و نگاه ارتش به مباحث انقلاب و اسلام بی بدیل بود و شهید صیاد شیرازی یکی از پایه های اصلی ارتش بود.

وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: شهید صیاد شیرازی نقش مستقیمی در جنگ از خود بر جای گذاشت.