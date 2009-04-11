به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی شنبه در اجلاس روسای دانشگاهها از اعلام مشکلات دانشگاههای تربیت معلم طی نامه ای تحلیلی به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: دو پیشنهاد مشخص درباره دانشگاههای تربیت معلم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد که یا این دانشگاهها عنوان تربیت معلم را داشته باشند یا نداشته باشند.

وی افزود: اگر قرار است عنوان تربیت معلم بر روی دانشگاههای تربیت معلم وجود داشته باشد نباید عنوانی صوری و ظاهری باشد بلکه می طلبد که دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ویژه ای برای این دانشگاهها داشته باشد این درحالیست که در حال حاضر حتی هیچ تضمینی برای استخدام دانش آموختگان دانشگاههای تربیت معلم در آموزش و پرورش وجود ندارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته شده که اگر لازم نیست عنوان تربیت معلم بر روی این دانشگاهها وجود داشته باشد، بنابراین اجازه تغییر نام این دانشگاهها را صادر کنند. همچنین برای تربیت کادر مورد نیاز آموزش و پرورش نیز دانشگاه دیگری تاسیس شود.

زاهدی از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاسیس دانشگاهی مخصوص تربیت نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش در مقاطع مختلف خبر داد و گفت: آموزش و پرورش در هیئت امنای این دانشگاه حضور جدی خواهد داشت و این دانشگاه می تواند شعبه های مختلفی در سراسر کشور داشته باشد.

وزیر علوم از تهیه اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مخصوص تربیت نیرو برای آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این اساسنامه به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.