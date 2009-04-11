قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: همدان به عنوان نخستین استان در کشور این جشن را برگزار می‌کند و واگذاری تلفن خانگی به روستائیان در سال گذشته به عنوان یکی از 30 طرح نوآوری و شکوفایی کشور پذیرفته شد.

وی از میان ویژگی‌های این طرح به کاهش زمان اجرا از هفت به سه و نیم سال اشاره کرد و ادامه داد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه باید به 80 درصد روستاهای بیش از 50 خانوار تلفن خانگی داده و در 90 درصد روستاهای بیش از 20 خانوار نیز دفتر مخابراتی برپا شود که در این زمینه استان همدان صددرصد از برنامه جلو است.

نظری پویا در خصوص تلفن همراه نیز گفت: بیش از 70 درصد روستاهای همدان تحت پوشش تلفن همراه اول قرار دارد که این امر، گامی در جهت محرومیت زدایی است.

مدیرعامل شرکت مخابرات همدان ظرفیت واگذاری تلفن همراه در استان را 300 هزار شماره برشمرد و افزود: به زودی تلفن همراه دائمی خاص واگذار می‌شود که تعرفه آن کمتر از تعرفه خطوط اعتباری است و چنانچه مشترکان بیش از 20 هزار تومان در ماه از آن استفاده کنند به صورت خودکار قطع می‌شود که از این نظر واگذاری این خطوط می تواند به کاهش هزینه خانواده‌ها کمک شایانی کند.

وی در ارتباط با واگذاری سهام مخابرات به مشترکان خاطرنشان کرد: این طرح هنوز بلاتکلیف است.