به گزارش خبرگزاری مهر، سحابی های درخشان و پیچیده که در آسمان شب سیاره زمین می درخشند، تصاویری زیبا را به وجود می آورند که می توان آنها را با استفاده از تلسکوپ و دوربینهای حساس مشاهده کرد. این پدیده ها در برابر چشمهای غیرمسلح نامرئی یا کم رنگ به نظر می آیند که این امر امکان یافتن موقعیت دقیق آنها را به منظور مشاهده دقیق در آسمان غیر ممکن می سازد.

تصویر روز نجوم 11 آپریل 2009 تصویری ترکیبی از قسمتی وسیع از آسمان شمالی است که به مدت 40 ساعت عملیات نوردهی در آن صورت گرفته است.

در این تصویر می توان سحابی وسیع اوریون-اریدانوس را برفراز خانه ای در حومه شهر بوستون مشاهده کرد. سحابی های اوریون، رستا، سیگل، کالیفرنیا و لبه بارنارد از دیگر پدیده هایی هستند که در این تصویر به وضوح دیده می شوند.

سحابی معروف اوریون درست بر فراز قسمت جلویی ساختمان قرار گرفته است و ستاره درخشان سایریوس در قسمت چپ بام خانه دیده می شود. در عین حال خوشه ستاره ای پلیادس در بالای درخت سمت راست تصویر قرار گرفته است.