به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدالرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این نمایشگاه که حاصل دستاوردهای نیروی زمینی ارتش است به مدت 10 روز از صبح فردا برای عموم مردم برپا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه دستاوردها و ابتکارات نیروی زمینی ارتش غرفه های متنوعی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: سیستم های مخابراتی جدید، زندگی در شرایط سخت و بسیاری از تجهیزاتی که توسط کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است در این نمایشگاه برای عموم مردم به نمایش گذاشته خواهد شد.

امیر پوردستان ادامه داد: نمایشگاه دستاوردها و ابتکارات نیروی زمینی ارتش در فضایی مناسب برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته شده است و بنده از همین جا از همه مردم دعوت می کنم که از این نمایشگاه بازدید به عمل آورند و قطعا استقبال فراوانی از سوی مردم از این نمایشگاه صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه دستاوردها و ابتکارات نیروی زمینی علاوه بر رفه های نظامی و هم غرفه هایی برای کودکان در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه جوایزی به حاضران اهدا خواهد شد و هدیه ویژه آن هم سفر حج برای بازدید کنندگان خواهد بود.