به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که دکتر نورالله مرادی مشاور رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی دبیری آن را برعهده خواهد داشت ؛ پوری سلطانی و کامران فانی نویسندگان کتاب ، دکتر علی اشرف صادقی و دکتر ناهید بنی اقبال سخنرانی خواهند کرد.

این کتاب در دو جلد و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و بنیاد ایرانشناسی در شمارگان 2000 نسخه توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی بر مبنای مجموعه کتابخانه ملی منتشر شده است.

این نشست ساعت 16:30 الی 18:30 روز دوشنبه 24 فروردین در محل سرای اهل قلم خانه کتاب در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 10 برگزار خواهد شد.