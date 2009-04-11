به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهری پریرخ دبیر علمی همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری این همایش در محل دانشگاه فردوسی مشهد افزود: نخستین همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری توسط دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه خراسان) و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه 1388 برگزار خواهد شد.

وی گفت: ایجاد و گسترش کتابخانه های فعال یکی از عوامل اصلی در تحقق تحولات کنونی نظام آموزشی کشور است.

دبیر علمی همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی با اشاره به اینکه تنها با تأکید بر کتاب های درسی نمی توان دانش اندوزانی تربیت کرد که از شهروندان جامعه اطلاعاتی به شمار می آیند، افزود: لازمه چنین آموزشی آشناکردن دانش آموزان با گستره وسیعی از اطلاعات در رابطه با مفاهیم درسی و آموزش جستجو و استفاده از اطلاعات به دانش آموزان است.

وی خاطر نشان کرد: این رویکرد در آموزش، مهارتهایی را در دانش آموزان پرورش می دهد که آنها در تمام عمر می توانند به صورت مستقل به دانش اندوزی بپردازند.

همایش کتابخانه های آموزشگاهی در سه محور جنبه های کتابداری و اطلاع رسانی، تربیتی و روانشناختی و تولید و نشر کتابهای غیر درسی و منابع اطلاعاتی برگزار خواهد شد.

در این همایش تعداد 45 مقاله و 30 پوستر در محورهای گوناگون مرتبط با کتابداری، جایگاه کتابخانه در نظام آموزشی، نقش منابع غیر درسی و کتابداران در پشتیبانی از فرایند یاددهی - یادگیری ارائه خواهد شد.

همچنین دو میزگرد که به ارائه تجربه های کتابداران مدارس و معلمانی که فراتر از کتاب درسی و در پیوند با گستره وسیعی از اطلاعات به آموزش می پردازند، از دیگر زمینه های تبادل اطلاعات و اشاعه آموخته هاست.

در کنار این همایش چندین کارگاه آموزشی برای افزایش دانش و مهارتهای کتابداران و نیز معلمان برگزار خواهد شد.

همچنین به مناسبت برگزاری همایش و دستیابی به رهنمودهایی برای ایجاد و بهره گیری از کتابخانه ها در پیشبرد برنامه های درسی، 5 عنوان کتاب با عنواین وب سایت های خوب برای بچه های خوب، منابع اطلاعاتی برای پاسخگویی به سوالات پ‍ژوهشی درس ها (راهنمایی و دبیرستان)، کتاب های غیر درسی همخوان با محتوای درس های کتاب های علوم (دبستان)، کتاب های غیر درسی همخوان با محتوای درس های کتاب های علوم (دبستان)، کتاب های داستان: ابزاری برای رفع مشکلات روانشناختی کودکان (اعتماد به نفس،‌ اندوه، پرخاشگری، ترس) و استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی منتشر خواهد شد.