به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این خبر در نشست خبری نهمین کنفرانس مهندسی ترافیک که صبح امروز برگزار شد افزود: این دبیرخانه در حقیقت با رویکرد کاربردی کردن مقالات رسیده به کنفرانس تشکیل می شود و در آن کارشناسان ترافیکی فعالیت می کنند که به مسائل روز ترافیکی کاملا آشنایی دارند.

مهندس نصراله خادم اسلام با اشاره به اینکه علوم به یک مرز جغرافیایی تعلق ندارد بیان کرد: بحث ترافیک یک امر وارداتی است و می توان از نسخه های دنیا برای حل ترافیک استفاده کرد. بر همین اساس گرد هم آمدن کارشناسان و مدیران ترافیک برای تبادل اطلاعات در قالب کنفرانس ترافیک امری بدیهی است که وظیفه سازمان ترافیک است.

این مقام ترافیکی شهر تهران به نمایشگاه جانبی کنفرانس ترافیک اشاره کرد و افزود: در کنار کنفرانس و بخش جنبی آن، نمایشگاه دستاوردهای حوزه ترافیک برگزار می شود که جنبه های عملی و کاربردی ترافیک شهری را نمایان می کند.