به گزارش خبرنگار مهر، سه ساز "بم صراحی"،"کرشمه "و "ساغر" از ساخته های استاد محمدرضا شجریان صبح شنبه در نخستین جلسه مطبوعاتی این استاد آواز ایرانی در حضور نمایندگان رسانه های جمعی رونمایی شد.



استاد محدرضا شجریان ضمن رونمایی این ساز در نخستین نشست رسانه ای خود به کارکرد هریک از این سازها در ارکستر موسیقی ایرانی اشاره کرد و گفت : درطول سالیان دراز که از عمر موسیقی ایرانی می گذرد ارکسترهای ایرانی به لحاظ سازبندی بسیار محدود بوده اند و من همیشه فکر می کردم که این نوع موسیقی با وجود دارا بودن گنجینه غنی از هفت دستگاه موسیقی نیاز به رنگ آمیزی بیشتری به لحاظ صدادهی دارد و این کمبود در بم نوازی موسیقی ایرانی بسیار مشهود بوده است.

وی در ادامه افزود : شاید من بیش از هر کس دیگری احساس نیاز به داشتن صدای بم کردم و این ایده از سالهای بسیار دور از سال 1340 زمانی که خودم سنتور می ساختم درذهنم بود و در تمام این سالها تحقیقات بسیاری نیز انجام دادم و خوشبختانه در حال حاضر با ساخت سازهایی چون "صراحی" و"بم ساز" تا اندازه ای به آنچه می خواستم رسیدم اما با ساخت این دوساز به این نتیجه رسیدم که باید به سیمها و پوستها در ساخت ساز توجه بیشتری کرد تا بتوان به صدای بهتری دست یافت. به همین دلیل پس از ساخت "صراحی" و "بم ساز" سعی کردم سازهایی طراحی کنم که هم نوازنده های آن موجود باشند و هم صدای موسیقی ایرانی از هریک از این سازها شنیده شود.

این استاد آواز با ارائه این توضیحات در توضیح سه ساز"بم صراحی" ،"کرشمه "و "ساغر" گفت: صدادهی "بم صراحی" مانند صدادهی "ویلنسل" در موسیقی کلاسیک است و نوازنده ویلنسل می تواند این ساز را به راحتی بنوازد. یکی دیگر از سازها"ساغر" نام دارد که از خانواده تار است که از نظر صدادهی با تار فرق می کند و صدایی نزدیک به تارباس دارد. آخرین ساز هم "کرشمه" نام دارد که صدایی نزدیک به عود دارد.

خواننده گروه موسیقی"شهناز" در ادامه به انتقادهای برخی از سازسازها نسبت به ساخت این سازها اشاره کرد و گفت : سال گذشته در مراسم اختتامیه جشن خانه موسیقی ضمن معرفی دو ساز"صراحی" و "بم ساز" به ارائه توضیحاتی در خصوص کم و کیف ساخت آنها پرداختم که این توضیحات به مذاق برخی از سازهای عزیز خوش نیامد و با اعتراض و انتقادهایی مواجه شد که به نظرمن این انتقاد بسیار زود بود و دوستان قدری عجله کردند ولی این در حالی است که متاسفانه باید متذکر شوم که بسیاری از سازسازها آگاهی وسیعی از حرفه سازسازی ندارند و سالها است که خود را در حصار سازی که می سازند محصور کردند.

وی در پایان افزود : من ضمن احترام به همه دوستان سازساز معتقدم که این دوستان باید مطالعه وسیعی روی حرفه سازسازی در سطح بین المللی داشته باشند چرا که به اعتقاد من یکی از مشکلات اساسی در سازسازان ما این است که تنها به همان سازهایی که می سازند اکتفا می کنند اما من به سهم خودم این مطالعه را از سالها پیش آغاز کردم و به نتایج خوبی هم دست یافتم و حالا توصیه ام به سازسازها و نوازنده های جوان این است که از تغییر نترسند و با وسعت اطلاعات خود گرفتار سنت نشوند بلکه به اعتقاد من ضمن حفظ اصالتها باید پای خود را از سنت فراتر بگذاریم تا به نوآوری و خلاقیت دست یابیم ولی متاسفانه اغلب سازسازها در پیله ای که دور خود تنیدند گرفتار شده و حاضر نیستند از سنت ها دل بکنند.