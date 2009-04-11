به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی هاشمی مقدم ظهرشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه آب تولیدی از منابع آب زیر زمینی استحصال می شود، افزود: 86 حلقه چاه در مدار بهره برداری قرار دارد.

وی اظهارداشت: هم اکنون میزان متوسط مصرف سرانه آب با احتساب کل کاربریها حدود 225 لیتر در سطح استان است.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین آب در کوتاه مدت اقداماتی از جمله کف شکنی چاه های جدید در محدوده چاه های موجود در دستور کار قرار دارد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بیان داشت: با این اقدامات و حفر و تجهیز چاه های تامی آب شرب حوادثدر پنج شهر استان حدود 180 لیتر به توان تولید آب شهرهای استان اضافه خواهد شد.

هاشمی مقدم تصریح کرد: با توجه به رشد جمعیت و توسعه صنایع کوچک در داخل محدوده شهرها و نیاز به آب شرب بهداشتی همواره رو به افزایش است.

وی یادآورشد: فقر منابع آب زیرزمینی منطقه و خشکسالی متوالی چند ساله باعث افت جبران ناپذیر سطح آب زیر زمینی شده است.

وی اضافه کرد: برخی از شهرها در شرایط سر به سر در تولید و مصرف آب هستند که توسعه منابع آب جدید در دستور کار شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب قرار دارد.

هاشمی مقدم با بیان اینکه برای تامین آب برخی از شهرها ی استان نیاز به انجام مطالعات تامین آب از دشت های مجاور می باشد افزود: تخصیص اعتبار ملی به این امر خصوصا در شهرهای ، فردوس، بیرجند، قاین، قهستان، آرین شهر، سرایان و شوسف از ضرورت برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در شهرهای فردوس، قاین، سرایان، شوسف و آرین شهر به دلیل فقر منابع زیر زمینی آب ، تولید و مصرف آب در نقطه سربه سر قرار دارد.

وی ادامه داد: در برخی از شهرها به دلیل اجرای طرح های آبرسانی از جمله نهبندان، خضری و سه قلعه تامین آب در کوتاه مدت به انجام رسیده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با توجه به خشکسالی های چند ساله اخیر و افت چشمگیر سطح آب زیر زمینی و نبود منابع تامین آب کمی و کیفی مناسب در مجاورت شهرها جا دارد که کلیه شهروندان استفاده صحیح و مناسب از آب به عنوان مایه حیات را همواره مد نظر داشته باشند.

وی تصریح کرد: حذف روشهای سنتی آبیاری و فضاهای سبز عمومی شهرها و استفاده از روشهای نوین آبیاری و کاشت محصولات با نیاز آبی کمتر می تواند نقش موثری در حفظ منابع تجدید ناپذیر آب قابل شرب را داشته باشد.

هاشمی مقدم اجرای طرح های آبرسانی از دشت های مجاور شهرها و حوزه های آبریز مشترک مرزی را عملی موثر در توسعه عنوان نمود و یادآورشد: در اجرای طرح های جمع آوری فاضلاب شهرها و جایگزینی آب کشاورزی با پساب نیز مواردی است که ضمن اشتغال زایی می تواند به حفظ منابع آب زیر زمینی کمک موثری نماید.