به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل استانداری خراسان رضوی افزود: بررسی صلاحیت کاندیداهای میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج از امروز به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: از پانزدهم تا پایان وقت 21 فروردین ماه 15 نفر با مراجعه به فرمانداری قوچان و 4 نفر با مراجعه به ستاد انتخابات وزرات کشور برای کاندیداتوری انتخابات میان دوره ای مجلس در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج ثبت نام اولیه انجام داده اند.

وی با بیان اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان آغاز شده است، ادامه داد: داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت 4 روز از تاریخ 2 الی 5 اردیبهشت ماه فرصت دارند شکایات خود را به هیات نظارت استان ارایه کرده تا پس از انجام بررسی های لازم به مدت 7 روز از تاریخ 6 اردیبهشت نتایج به هیات مرکزی نظارت و ارسال شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی افزود: پس از اعلام نتایج شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده توسط هیات نظارت مرکزی در 12 اردیبهشت ماه، داوطلبان برای بار دوم می توانند اعتراض خود را از 13 اردیبهشت به مدت 20 روز به شورای نگهبان ارایه دهند تا در 12 خرداد اسامی قطعی نامزدهای میان دوره ای مجلس در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج اعلام شود.

آصفی با اشاره به آغاز تقویم اجرایی انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه قوچان و فاروج از 15 شهریور ماه سال گذشته گفت: پس از اتمام فرصت ثبت نام داوطلبان در پایان وقت دیروز، پرونده آنها تکمیل و برای تعیین صلاحیت به ستاد انتخابات کشور ارسال شد.

وی ادامه داد: صلاحیت دواطلبان در مدت زمان پیش بینی شده در تقویم اجرایی انتخابات ابتدا توسط هیات اجرایی شهرستان و سپس هیات نظارت شهرستان و استان بررسی می شود و نتیجه آن به هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان در تهران ارسال می شود تا رای قطعی صادر شود.

آصفی بر دقت دستگاه های مسوولان در حوزه نظارت و بازرسی در تمامی مراحل برگزاری انتخابات تاکید کرد و این مهم را به همراه رعایت اخلاق انتخاباتی توسط داوطلبان موجب برگزاری انتخاباتی سالم دانست.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان به ابطال انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی در قوچان و فاروج به دلیل تخلفات برخی کاندیداها که موجب برگزاری انتخابات میان دوره ای به صورت همزمان با انتخابات با ریاست جمهوری شده، اشاره کرد و از داوطلبان و طرفداران خواست نسبت به رعایت اخلاق انتخاباتی دقت لازم را داشته باشند