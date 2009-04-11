محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، میزان بارندگی در شهرستان نهبندان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون را 144 میلی متر ذکر کرد و افزود: این میزان نزولات جوی در این شهرستان در مدت مشابه پارسال 35 میلی متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در نهبندان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 300 درصد افزایش نشان می دهد، ابراز امیدورای کرد: با ادامه بارندگی طی روزهای آینده پدیده خشکسالی که به صورت پی در پی طی سالیان گذشته برعرصه های کشاورزی، باغداری، دامپروی، منابع طبیعی، محیط زیست و سفره های آبهای زیر زمینی منطقه رخ داده، از این شهرستان محو خواهد شد.

سرپرست اداره هواشناسی شهرستان نهبندان در پایان خاطر نشان کرد: بارندگیهای بهاری روزهای اولیه امسال بیش از همه، موجب خوشحالی کشاورزان، دامداران و اهالی روستاهای این شهرستان شده است.