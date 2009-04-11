محمدناصر نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در سه سال گذشته از محل اعتبارهای بنگاههای اقتصادی، کوچک و زودبازده 37هزار شغل جدید ایجاد شده که برای این میزان شغل یک هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

وی ادامه داد: 700 میلیارد تومان اعتبار نیز به طرحهای آمایش معرفی شده از طرف صنایع و معادن پرداخت شده و میانگین تسهیلات پرداخت شده در این سه سال 700 میلیارد تومان بوده است.

نیکبخت با اشاره به اینکه همه طرحهای کوچک در استان همدان به بهره‌برداری رسیده‌اند، عنوان داشت: در سال جاری طرحهای متوسط و بزرگ به بهره‌برداری خواهند رسید.

معاون استاندار همدان در خصوص میزان انحراف طرحها از اهداف پیش‌بینی شده نیز گفت: از نظر تعداد 95 و از نظر مبلغ 97 درصد طرحها به محل از پیش تعیین شده هدایت شده‌اند.

نیکبخت همچنین به وضعیت شهرستان همدان در طرحهای اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: در این شهرستان در سه سال گذشته هفت هزار و 530 طرح اشتغالزا اجرا شده است.

وی افزود: 216 میلیارد از 280 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای اشتغالزایی پرداخت شد و شهرستان همدان رتبه نخست استان را در زمینه اشتغالزایی به خود اختصاص داده است.