مهندس نصرالله خادم اسلام امروز دوشنبه در حاشیه نشست خبری نهمین کنفرانس مهندسی ترافیک در پاسخ به خبرنگار مهر با اعلام خبر بالا گفت: در سال 87 کارهای زیربنایی و زیرساختی نصب دوربینها فراهم شده و تا پایان شهریور این دوربینها در ورودیهای محدوده طرح ترافیک نصب می شود.

وی ادامه داد: با نصب دوربینهای کنترل طرح ترافیک دیگر نیازی به حضور پلیس نیست بدین ترتیب شأن پلیس ارتقاء می یابد.

خادم اسلام درباره یکی از سئوالات مطرح شده مربوط به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر ادغام شرکتهای کنترل کیفیت هوای تهران، کنترل ترافیک، عرف ایران، مطالعات طرح جامع و ستاد معاینه فنی تهران در سازمان ترافیک گفت: با توجه به تأکید شهردار تهران و مصوبه شورای شهر ظاهرا این کار اجرایی می شود و تدارکات آن در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان ترافیک درباره آرمهای طرح ترافیک نیز بیان کرد: سازمان ترافیک موافق تمدید مهلت آرمهای طرح ترافیک 87 نبود اما با توجه به اینکه سازمانهایی مانند نظام پزشکی مدارک خود را کامل نکرده بودند مشکل ایجاد شد و سردار رویانیان مجوزهای طرح ترافیک 87 را تا پایان فروردین ماه تمدید و جریمه های روز 15 فروردین را نیز باطل اعلام کرد.

خادم اسلام در پاسخ به سئوالی درباره تقاطع غیرهمسطح خیابان آزادی تقاطع بهبودی نیز گفـت: مسیرهای خطوط تندروی اتوبوسرانی باید از ابتدا تا انتها ایزوله بوده و در هیچ تقاطعی توقف نداشته باشد. بر این اساس فونداسیون پل غیر همسطح بهبودی با هزینه ای چند میلیونی اجرا شد اما چون شورای شهر مخالف بود کار متوقف شد. الان هم در حال مذاکره و رایزنی برای اجرای بقیه پروژه هستیم زیرا از نظر فنی وجود این پل لازم است. پل روشندلان نیز در حال اجراست و مشکلات ترافیکی آن مربوط به کارگاه آن پروژه است.