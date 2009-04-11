بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: شهرستان همدان حدود 700 هزار نفر جمعیت دارد و فامنین به عنوان بزرگترین بخش این شهرستان شرایط لازم را برای تبدیل شدن به شهرستان دارد که براساس رایزنی‌های انجام شده به زودی فامنین شهرستان می‌شود.

وی از جدا شدن حوزه انتخاباتی بهار و کبودراهنگ خبر داد و ادامه داد: این دو شهرستان دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند که مراحل جدا شدن این دو حوزه انتخاباتی در وزارت کشور در حال انجام است.

مرادی خاطرنشان کرد : به زودی دو شهرستان بهار و کبودراهنگ دو نماینده را برای حضور در مجلس انتخاب خواهند کرد.