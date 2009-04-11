به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این مرکز پیش از ظهر شنبه با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار سمنان و مسئولان استان و شهرستان سمنان گشایش یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان در حاشیه گشایش این مرکز درمانی به خبرنگار مهر در سمنان گفت: اولین مرکز درمان ناباروری استان با هدف درمان زنان نازا و با هزینه پنج میلیارد ریال ایجاد شده است.

دکتر مجید جدیدی افزود: این مرکز با استفاده از متخصصان زنان و زایمان و نیز جنین شناس در زمینه درمان ناباروری فعالیت می کند.

به گفته وی، اعتبار هزینه شده برای این مرکز صرف تجهیز آن شده است و برای تکمیل تجهیزات نیاز به اعتبارات بیشتری است که تا سه ماه آینده از بیماران پذیرش می کند.

وی با بیان اینکه این مرکز اقدام به پذیرش بیماران سطح استان و سایر استانهای همجوار خواهد کرد، گفت: بیماران این مرکز ابتدا باید توسط پزشکان متخصص زنان و زایمان ویزیت و در صورت تایید و گذراندن مراحل لازم برای انجام درمان ناباروری به این مرکز معرفی خواهند شد.

جدیدی با اشاره به محدود بودن تعداد مراکز درمان ناباروری در کشور ابراز امیدواری کرد: مرکز درمان ناباروری سمنان، در بارور ساختن زوج‌هایی از سراسر کشور که دچار مشکل ناباروری هستند موثر باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری را از مهم‌ترین دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بخش بهداشت و درمان عنوان کرد.