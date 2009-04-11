به گزارش خبرگزاری مهر، کیریل پاتریاک مسکو و و رهبر کلیسای ارتدکس روسیه در نامه ای از آیت الله تسخیری برای ارسال پیام تبریک و انتصاب وی به سمت اسقف اعظم روسیه از سوی اجلاس کلیسای ارتدکس روسیه سپاسگزاری کرد.

در این پیام آمده است: دفتر پاتریاک مسکو همیشه برای همکاری با نمایندگان محافل دینی ایران به خاطر استقرار نقش والای دین و پایه های اخلاق و نیز به خاطر خدمت موفقیت آمیز و صلح جویانه جوامع دینی در زندگی جامعه چه در چهارچوب ملاقاتهای دو جانبه و چه به شکل اجلاسهای بین المللی آماده است.

پاتریاک مسکو در این پیام آورده است : ادامه گفتگو میان نمایندگان جوامع مذهبی روسیه و ایران جهت بحث و گفتگوی صادقانه پیرامون مسائل موجود و جستجوی راههای حل و فصل واقع بینانه آنها کمک خواهد کرد.

پیش از این پاتریاک الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدکس بود که 15 آذرماه سال گذشته در مسکو درگذشت و دبیر کل مجمع از طرف جمهوری اسلامی ایران در مراسم تشییع وی شرکت کرد.