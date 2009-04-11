علی سرتیپی پخش‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "صداها" تابستان اکران می‌شود و اکنون در حال مذاکره برای انتخاب گروه سینمایی و تعیین تعداد سالن‌ها هستیم. "صداها" فیلمی متفاوت و جذاب است و برای اکران آن برنامه‌ریزی خاص خواهیم داشت تا ارزش‌های این فیلم دیده شود.

وی افزود: تابستان یکی از بهترین فصل‌های اکران است و می‌توان با برنامه‌ریزی و انتخاب فیلم‌های متنوع از گونه‌های مختلف سلیقه‌های متفاوت را راضی کرد. با توجه به رونق سینمای ایران در روزهای اخیر امیدوارم استقبال از فیلم‌ها در تابستان هم ادامه داشته باشد.

این پخش کننده ادامه داد: فیلم‌ "پستچی سه بار در نمی‌زند" هم تابستان اکران می‌شود. این فیلم نیز تجربه‌ای تازه و متفاوت در سینمای ایران است و قابلیت جذب مخاطب گسترده را دارد. برای اکران عمومی این فیلم برنامه‌ریزی می‌کنیم.

"صداها" با بازی رویا نونهالی، رضا کیانیان، آتیلا پسیانی و طناز طباطبایی داستان ساکنان یک مجتمع مسکونی است که زندگی آنها با یک قتل به هم پیوند می‌خورد.