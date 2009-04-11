به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هاشم شیرازیان ظهر شنبه در نشست خبر ی با خبرنگاران افزود: این پایگاه ها به منظور از انزوار در آوردن قرآن ها و ترویج فرهنگ تلاوت روزانه قرآن کریم در استان فعال شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا دو هزار و 100 جلد قرآن کریم بین مساجد، مدارس و ادارات شرکت کننده در این طرح توزیع شده است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان جنوبی اظهار داشت: همچنین همراه با این اقدام، طرح تفسیر قرآن کریم نیز از سوی ائمه جماعات مساجد اجرا می شود.

شیرازیان یادآور شد: اجرای مسابقات مختلف قرآنی، راه اندازی خانه های نور در استان و برگزاری کلاس های قرآنی از دیگر برنامه های این دبیرخانه در توسعه فرهنگ قرآنی بین کودکان و نوجوانان بوده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای تأسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد تاکنون بیش از 327 پایگاه طرح تلاوت نور در مساجد این استان تأسیس شده است.

وی تصریح کرد: این پایگاه ها همه روزه بین دو نماز مغرب و عشا و یا ظهر و عصر دو صفحه از قرآن را قرائت کرده و گزیده ای از آیات این صفحات توسط امام جماعت مسجد تفسیر می شود و به منظور تشویق نوجوانان شرکت کننده در این طرح نورانی، حضور و غیاب از بین کسانی که به طور مرتب در مساجد اجرا کننده این طرح صورت گرفته و به فعالین شرکت کننده نیز جوایز نفیسی اهدا می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی همچنین اظهار داشت: بیش از 60 برنامه فرهنگی، هنری و قرآنی نیز در سال 1387 از سوی این دبیرخانه اجرا شد.

وی ادامه داد: گردهمایی مدیران، ائمه جماعات، رابطان و خبرنگاران کانون های مساجد استان، تجلیل از خادمان قرآن و مساجد، برگزاری اردو ها و کارگاه های آموزش خبرنگاری و کتابداری، نشریات تجربی و پژوهشگران جوان، تشکیل هیأت های نظارت برکانون های استان و انتخابات منطقه ای شهرستان ها از جمله این برنامه ها است.

شیرازیان برگزاری طرح اوقات فراغت در بیش از 95 پایگاه، ساماندهی کتابخانه کانون ها و تجهیز آن ها به امکانات برپایی نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد، کتاب و محصولات فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی نماز، قرآن، به صورت سمعی و بصری و آموزشی و راه اندازی 24 کانون و کتابخانه جدید از جمله دیگر برنامه های اجرا شده از سوی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان جنوبی در سال 87 بوده است.

به گفته وی؛ توسعه و ارتقای کیفی و کمی خبرگزاری شبستان، اجرای طرح کارت نماز در مساجد، طرح چهره به چهره، توسعه طرح تلاوت نور، برگزاری کلاس های آموزش رایانه در کانون های فعال با همکاری سازمان فنی و حرفه ای را می توان از دیگر برنامه های این دبیرخانه در سال 1387 می باشد.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجدخراسان جنوبی با اشاره به برنامه های اردویی نیز یادآور شد: اعزام بیش از 150 نفر از برادران و خواهران عضو کانون های این استان به اردوی اندیشه های آسمانی در مشهد مقدس، برگزاری اردوی آموزشی فعالان کانون های مساجد شامل مدیران، خبرنگاران، رابطین، مسئولان فرهنگی، روابط عمومی هر کانون در محل مشهد مقدس و همچنین اعزام تعدادی از اعضای کانون ها به اختتامیه جشنواره عدالت و امید در تهران از جمله این برنامه ها بوده است.

وی از برگزاری جشنواره آواها و نغمه ها خبر داد و یادآورشد:گروه تواشیح «تسنیم» کانون باقرالعلوم استان به مرحله کشوری راه یافتند.

وی در پایان تصریح کرد: تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی در ابتدای دولت نهم 18 باب بود که این تعداد تا پایان سال 1387 با افزایش بیش از 600 درصد به 115 باب افزایش یافت.