به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر محرابیان پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح فاز 2 و 3 طرح توسعه ایرالکو در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک همچنین در خصوص افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت گفت: در سال گذشته افزایش چشمگیری در زمینه سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور روی داده است.

وی در ادامه با اشاره به افزایش 120 درصدی تولیدات ایرالکو اضافه کرد: در مجموع 55 درصد به تولیدات آلومینیوم کشور افزوده می شود و با بهره برداری از طرح تولید آلومینیوم هرمزال نیز جهش خوبی در تولید آلومینیوم کشور انجام و ظرفیت تولید به بیش از 457 هزار تن در سال می رسد.

وی با اشاره به طرح قدیم تولید آلومینیوم اراک تصریح کرد: برای استفاده بهینه از این سرمایه گذاری ملی، طرح قدیم نیز نوسازی و به سیستم کاهش آلودگی مجهز خواهد شد و تا پایان سال عملیات کاهش آلودگی در طرح قدیم انجام می شود.

محرابیان تصریح کرد: پنج هزار مگاوات نیروگاه در قالب طرح های تابعه وزارتخانه شروع شده که دو هزار مگاوات آن عملیاتی و سه هزار مگاوات با سازمان گسترش قرار داد بسته شده که از این مقدار 500 مگاوات به طرح تولید آلومینیوم اراک اختصاص داده شده است که به محض واگذاری زمین از طریق مسئولین استان در سال جاری آغاز می شود که این مجتمع را در بخش انرژی به خودکفایی خواهد رساند.

وی گفت: همچنین تمام تجهیزات واحد آندسازی خریداری و آماده شده است که به محض واگذاری زمین کار ساخت آن آغاز می شود.