به گزارش خبرگزاری مهر، پیشرفت در الکترونیک به این مفهوم است که تجهیزات الکترونیکی از نظر بعد در حال کوچکتر شدن و از نظر تقاضای انرژی در حال گسترش یافتن هستند که در این صورت باطری ها توانایی تامین انرژی مورد نیاز آنها را نخواهند داشت.

باطری ها به دلیل ذخیره شیمیایی انرژی در شارژ مجدد از سرعت کمی برخوردارند. در مقابل خازنها که در صنعت الکترونیک بسیار مورد استفاده قرار می گیرند با سرعتی بالا انرژی الکتریکی را ذخیره می کنند اما قادر به حفظ مقدار کمی از آن هستند.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا برای اولین بار موفق به چاپ ابرخازنها شده اند. این گروه بر روی صفحات پلاستیکی که دو لایه از آنها عملکردی مشابه الکترودها و جاذب بارهای الکترونیکی در ابزارالکتریکی خواهند داشت، نانو تیوب های کربن را اسپری کردند. در عین حال میان این دو لایه ژلی ترکیبی از نوعی پلیمر محلول در آب و اسید فسفریک و آب قرار داشت.

این ابرخازن حجم انرژی برابر 70 کیلووات در کیلوگرم داشته و به همین دلیل امکان پر و خالی شدن سریع شارژ به وجود می آید. حجم انرژی این خازنها 9 وات/ساعت بر کیلوگرم است، به بیانی دیگر هر 1 کیلوگرم از این خازنها 32 کیلوژول انرژی را در خود جا می دهند که نسبت به گنجایش محصولات الکتریکی تجاری از سطحی بسیار بالاتر برخوردار است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، آزمایشها بر روی این ابرخازن نشان می دهد که ابداع جدید از گنجایش انرژی یک باطری معمولی و حجم انرژی ابرخازنها برخوردار بوده و قادر است با سرعتی 100 برابر باطریهای لیتیومی کنونی، انرژی خود را پر و خالی کند. پدیده ای که در صورت تکمیل می تواند به صورتی گسترده در تولید تجهیزات الکترونیکی کوچک مورد استفاه قرار گیرد.