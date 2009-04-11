به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، دستورکار جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از ‌روز یکشنبه 23 تا روز چهارشنبه 26 فروردین ماه اعلام شد و جزیات دستورکارهای اعلام شده به این شرح است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات

- تبادل اخبار

- بررسی مشارکت شهرداری‌ها در اداره مدارس

- گزارش وزارت آموزش و پرورش درمورد برنامه‌های سال 1388

- جلسه هیئت رئیسه کمیسیون

- ادامه بررسی برنامه‌های کمیسیون

کارگروه آموزش و تحقیقات قرآنی

- جلسه کارگروه آموزش و تحقیقات قرآنی درمورد طرح اسلامی شدن دانشگاه‌ها

کمیسیون اجتماعی

- بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه ویژه اقتصادی

- بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری - صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی

- بررسی طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

- دیدار با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

- دعوت از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی ، کار و امور اجتماعی و تعاون به همراه مسئولان دستگاههای تابعه جهت ارائه گزارش عملکرد سال گذشته و تبیین برنامه‌های آتی.

- مجمع فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور تدوین سیاستهای سال آتی فراکسیون

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

- بررسی طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی

کارگروه اشتغال و روابط کار

- رسیدگی به متن قراردادکار نمونه پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی به کارفرمایان کارگاهها

کارگروه موارد خاص

- بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی

کمیسیون اقتصادی

- نشست با وزیر بازرگانی جهت استماع گزارش عملکرد وزارتخانه مذکور در سال گذشته و برنامه‌های آتی و سال جاری

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسی لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372

- بررسی طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

- دعوت از رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بررسی وضعیت شورای عالی پول و اعتبار و سامانه اطلاعاتی بانکهای کشور.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

- نشست هیئت رئیسه کمیسیون

- بررسی‌نهایی و جمع‌بندی نهایی طرحها و لوایح مطروحه در کارگروههای کمیسیون

- استماع گزارش اعضاء منتخب کمیسیون در کمیسیون تلفیق بررسی بودجه سال 1388 کل کشور

- استماع گزارش انهدام شبکه مستهجن اینترنتی و گروه شیطان پرستان با حضور مسؤولین ذی‌ربط

- ادامه بررسی طرحها و لوایح مطروحه در کارگروههای کمیسیون

کارگروه امنیت داخلی و شوراها

- بررسی طرح یک فوریتی جامع کاداستر کشور (فرعی- چاپ 597)

- بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست (فرعی- چاپ 599)

- بررسی لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و چگونگی اجراء آن (اصلی- چاپ 45)

- بررسی مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف

کارگروه روابط خارجی

- بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با عدم رعایت حقوق بشر

- بررسی آخرین اخبار و تحولات سیاست خارجی

- استماع گزارش هیأت اعزامی به بین‌المجالس

- بررسی مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف

کارگروه دفاعی

- ادامه مباحث جلسه قبل درمورد اولویتهای نظارت در سال 1388

- بررسی مباحث مربوط به اصلاح الگوی مصرف

کمیسیون انرژی

- بازدید از تأسیسات پالایشگاهی در بندرعباس

- بررسی آخرین اخبار

- دعوت از مدیران صنعت‌برق جهت‌بررسی‌پروژه‌ها و برنامه‌ها و اعتبارات درسال‌جاری

- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

- تبادل اطلاعات و اخبار

- بحث و تبادل‌نظر پیرامون اصلاح الگوی مصرف و چگونگی تحقق این مهم در امور و وظایف مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه

- تبادل اطلاعات و اخبار

- بحث و تبادل‌نظر پیرامون اصلاح الگوی مصرف و چگونگی تحقق این مهم در امور و وظایف مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

کارگروه امور عمومی

- ادامه بررسی قانون دیوان محاسبات کشور

کمیسیون بهداشت و درمان

- دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات امیر طاهرخانی نماینده تاکستان (دومورد) و یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر، سیدعماد حسینی نماینده قروه، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، محمدرضا حسین‌نژاد نماینده شیروان، قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین، آبیک و البرز، محمود احمدی بیغش نماینده شازند و غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون.

- بررسی لایحه ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی وضعیت بهداشت روانی

- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

کمیسیون صنایع و معادن

- بررسی اخبار و رویدادها

- ادامه بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین

- جلسه هیئت تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران

- دعوت از وزیر نفت جهت پاسخگویی به سؤال رضا رحیمی نسب نماینده خرم آباد

- دعوت از وزیر صنایع و معادن جهت پاسخگویی به سؤالات ارسلان فتحی‌پور نماینده کلیبر و هوراند، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر، سیدعماد حسینی نماینده قروه، عباسعلی نورا نماینده زابل و مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر و سؤال مشترک نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، سیداحمدرضا دستغیب (فخرالدین) نماینده شیراز، علی مطهری نماینده شبستر، احد خیری نماینده بستان آباد، عزت‌الله اکبری نماینده قائم‌شهر، ابوالفتح نیکنام نماینده رامسر و تنکابن، سیداحمد لطفی نماینده اراک، مصطفی رضا حسینی نماینده شهر بابک، عزیز اکبریان نماینده کرج، علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری، مؤید حسینی صدر نماینده خوی، سیدشریف حسینی نماینده اهواز، سیدعلی موسوی نماینده آبادان، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و بهمن اخوان نماینده تفرش و آشتیان.

کمیسیون عمران

- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

- بررسی درخواست کعبی درخصوص انتقال از کمیسیون عمران به کمیسیون انرژی

- بررسی لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی

- بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه ویژه اقتصادی

- بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین

- بررسی طرح جامع کاداستر

- بررسی لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی

- بررسی طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (غیردولتی)

- تشکیل جلسه کمیته‌های حمل و نقل، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی جهت بررسی موارد ارجاعی

- بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و اعتبارات فصل حمل و نقل در محل وزارت راه و ترابری

- بررسی وضعیت اعتبارات مترو تهران موضوع نامه شماره 9991/10/ک مورخ 26/12/1387 دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، شهردار تهران، ریاست دیوان محاسبات کشور و ریاست مدیریت مصرف سوخت کشور

- دعوت از وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات حسین‌نژاد نماینده شیروان و لاهوتی نماینده لنگرود.

- دعوت از وزیر راه و ترابری جهت پاسخگویی به سؤالات سقایی نماینده نی‌ریز و استهبان، اکبریان نماینده کرج، رحمانی نماینده اقلید، اولیاء، یحیی‌زاده، عابدی، فرهمند و تابش نمایندگان استان یزد، علیخانی نماینده قزوین، عبداللهی نماینده ماه‌نشان و 16 نفر از نمایندگان که علی مطهری نماینده شبستر از طرف سؤال‌کنندگان جهت توضیح معرفی گردیده‌اند، 15 نفر از نمایندگان که مؤید حسینی صدر نماینده خوی از طرف سئوال کنندگان جهت توضیح معرفی گردیده‌اند، 16 نفر از نمایندگان که جهانگیرزاده نماینده ارومیه از طرف سؤال کنندگان جهت توضیح معرفی گردیده‌اند، سیدنجیب حسینی نماینده کلاله و مینودشت، کیخا نماینده زابل و پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان.

کمیسیون فرهنگی

- لایحه اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه‌های تخصصی

- لایحه نظارت بر ساخت و فروش اشیاء مشابه و بدل آثار فرهنگی- تاریخی

- دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سؤالات نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، یونس اسدی نماینده مشکین‌شهر، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر، حسین گروسی نماینده شهریار و شهرقدس و سیدنجیب‌حسینی نماینده کلاله و مینودشت، مراوه‌تپه و گالیکش (دو فقره)

کمیسیون قضائی و حقوقی

- بررسی آخرین اخبار

- بررسی لایحه جرائم رایانه‌ای (اعاده شده از شورای نگهبان)

- بررسی شور دوم لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

- ادامه بررسی شور دوم لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

- بررسی شوردوم لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرائم مربوط به امورحمل‌ونقل و عبور و مرور وسایل نقلیه

کارگروه تخصصی حقوق عمومی و بین‌الملل

- بررسی شور دوم لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه

کارگروه تخصصی حقوق خصوصی

- بررسی لایحه حمایت خانواده با حضور قضات محاکم خانواده در مجتمع قضائی خانواده 1 تهران

کارگروه تخصصی حقوق جزا

- بررسی لایحه مجازات اسلامی

کارگروه بررسی موضوع قاچاق

- بررسی لایحه مبارزه با قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز

- بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

- بررسی تقاضای دو نفر از اعضاء کمیسیون جهت‌انتقال به کمیسیونهای دیگر

- بررسی شوردوم طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

- ادامه رسیدگی به شوردوم طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی

- دعوت از فتاح وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات سیدنجیب حسینی نماینده مینودشت، بهمن مرادنیا نماینده بیجار، جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت، عبدالحسین ناصری نماینده گرگان و آق‌قلا، مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر و امیر طاهرخانی نماینده تاکستان.

کارگروه کشاورزی

- بحث پیرامون نحوه خرید گندم از کشاورزان در سال 1388

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

- بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه داخلی کمیسیون باتوجه به آئین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی

- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

- ادامه رسیدگی به شکایات مطروحه

- جلسه با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

- جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات مطروحه

کارگروه اقتصادی و عمرانی

- جلسه کارگروه اقتصادی و عمرانی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات مطروحه

کارگروه سیاسی و نظامی

- جلسه کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات مطروحه

کارگروه قضائی

- جلسه کارگروه قضائی کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات مطروحه

کارگروه امور محرمانه

- جلسه کارگروه امور محرمانه کمیسیون جهت رسیدگی به شکایات مطروحه

کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت

- بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

- ادامه بررسی لایحه هدفمندکردن‌یارانه‌ها و بررسی ماده (1) و بندها و تبصره‌های‌مربوطه و دعوت از نمایندگان پیشنهاد دهنده

کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه تجارت

- رسیدگی به لایحه تجارت(چاپ 115) (رسیدگی طبق اصل«85»)