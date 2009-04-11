به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه رجیستر، دفتر امنیت و مبارزه با تروریسم به عنوان یکی از واحدهای وزارت کشور بریتانیا که 18 ماه پیش فعالیتهای خود را آغاز کرد اعلام کرده است که می‌خواهد اینترنت را با تفاسیر مثبت و میانه‌رو از اسلام پر کند.

این دفتر همچنین در نظر دارد گروههای مورد تأیید دولت را آموزش دهد تا تکنیکهای بهینه‌سازی نتایج موتورهای جستجو را بیاموزند.

دفتر امنیت و مبارزه با تروریسم بریتانیا همچنین ابراز امیدواری کرده است که این اقدامات بتوانند ویژگیهای آنلاین آنها را ارتقاء داده و با افراط‌گرایی مبارزه کند.

این اقدامات جدید بخشی از استراتژیهای ضد افراط‌گرایی دولت بریتانیا است تا از پذیرش اشکال افراطی دین در میان جامعه ممانعت به عمل آورد.

طی چند سال گذشته پس از انفجارهای لندن در سال 2005 مقامات دولتی و کارشناسان تروریسم از افراط گرایی که به واسطه اینترنت تأثیرگذار شود وحشت داشتند، درحالی که افراط‌گرایی آنلاین تنها یک بخش از فرآیند بسیار پیچیده افراط گرایی است و در میان تمام راههای دیگر افراط گرایی آنلاین از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

مرکز بین المللی مطالعات افراط گرایی و خشونت سیاسی بریتانیا اخیراً گزارشی منتشر کرده بود و طی آن به خطرات جدی افراط‌‍گرایی آنلاین اشاره کرده بود که نیازمند توجه دولت است. در این گزارش آمده بود: اینترنت می‌تواند نقش مهمی در افراط‌گرایی ایفا کند، اما تاکنون این عامل محرک اصلی فرآیند نبوده است.

این گزارش افزوده است: وب‌سایتهای افراط‌گرا معمولاً با جستجو در سایتهایی چون گوگل یافت نمی‌شوند، بلکه اطلاعات آنها در انجمنهای اینترنتی، تالارهای گفتگو، مدارس، دانشگاه ها یا مراکز اجتماعی اشاعه می‌شوند.