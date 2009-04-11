به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه نشست سلامت و سینما که ظهر امروز در مجتمع فرهنگی سپیده برگزار شد، گفت: طب سنتی جزء میراث گرانبهای ایران است که در اولین آموزشهای پزشکی در دارالفنون نیز کنار طب اروپایی تدریس می شد اما متاسفانه با گذشت زمان دانشمندان این حوزه از میان ما رفتند و عده ای غیر متخصص سوء استفاده کرده و وارد این حرفه شدند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر از سال 85 رشته طب سنتی به صورت رشته دانشگاهی درآمده است که در حال حاضر تا مقطع دکتری نیز دانشجو می پذیرد.

لنکرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 نفر دانشجو در حال آموزش در این رشته هستند گفت: دانشجویانی که دوره پزشکی عمومی خود را گذرانده اند می توانند در آزمون ورودی طب سنتی شرکت کنند که امیدواریم در آینده ای نزدیک به طور علمی تر از طب سنتی بهره ببریم.

وی درباره نامگذاری روز سلامت روانی و اجتماعی در حوادث و بلایا گفت: خوشبختانه وزارت بهداشت در این زمینه برنامه ای تدوین کرده است که در حوادث و بلایا ضمن اینکه وظایف خود را در حوزه سلامت جسمی انجام می دهد به بحث روانی نیز توجه می کند.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: تجربیات زلزله بم به ما کمک کرد تا با انجام برنامه هایی در چنین وقایعی به صورت عملیاتی عمل کنیم که نمونه آن در زلزله لرستان بود که عملا از روز سوم اقدامات مربوط به بهداشت روانی برای افراد انجام شد.