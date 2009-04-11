تشکیل کمیته صیانت از آرا غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می توانند سر صندوق ها نمایندگانی داشته باشند گفت: آنچه قانون اجازه می دهد این است که نامزدهای ریاست جمهوری می توانند نمایندگانی سر صندوق ها داشته باشند، مراحلی که نامزدها می توانند حضور داشته باشند در قانون مشخص شده و همه دستگاه ها موظف هستند طبق قانون عمل کنند.

وی افزود: البته این نمایندگان باید نمایندگان مشخص داوطلب باشند نه نمایندگان احزاب و گروه ها.

این عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در پاسخ به این سئوال که آیا شمارش آرا به صورت یارانه ای خواهد بود تصریح کرد : تلاش وزارت کشور برای برگزاری رایانه ای انتخابات مثبت است، اما باید زیر ساختارهای این کار انجام شود وزارت کشور با توجه به امکاناتی که داشتند این سه مرحله را پیشنهاد کردند، یعنی ثبت نام اینترنتی، ثبت کد ملی و تجمیع آراء به صورت رایانه ای برگزار می شود، اما مانع نیست که روش دستی را نداشته باشیم ملاک هنوز بر اساس قانون روش دستی است. یعنی در بخش دوم ثبت کد ملی روش موازی است و هر دو روش استفاده می شود و ملاک ثبت شناسنامه ها و دریافت شناسنامه های واجدین شرایط در پای صندوق رای است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آیا برنامه های انتخاباتی کاندیداها در زمان فعلی منع قانونی دارد یا خیر، گفت: آنچه تبلیغات رسمی است ، قطعا منع با قانونی دارد اما فعالیت های حاشیه ای در قانون منع نشده است وقتی گفته می شود فعالیت تبلیغاتی ، منظور فعالیت رسمی است که تاریخ آن مشخص است. اما اینکه کسی سفر یا سخنرانی انتخاباتی دارد در چارچوب تبلیغات نمی گنجد زیرا احتمال ثبت نام نکردن افراد نیز وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر اعتراض به حمایت شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص دارد چیست گفت: خبر را بفرمائید تا توضیح دهیم خبری نشنیدیم و شورای نگهبان و مقامات آن همواره تاکید کردند اصل اساس در وظیفه شورای نگهبان رعایت بی طرفی و غیر جانبدارانه عمل کردن و رعایت اخلاق انتخاباتی است وقتی از نامزدها چنین انتظار داریم قطعا شورا نیز با بی طرفی در انتخابات حاضر خواهد شد.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در همین رابطه گفت : روابط عمومی پاسخی منتشر کرد و رسانه ها منتشر کردند آنچه آیت الله جنتی صحبت کردند به هیچ وجه طرفداری از شخص خاصی نبود بلکه از یک روند خاصی تعریف کردند. ما هم تعجب کردیم ازنامه ای که در پاسخ به این صحبت ها منتشر شد و در روزهای آینده متن سخنان آیت الله جنتی را منتشر خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که گفت برخی گروه ها به دنبال تشکیل کمیته صیانت از آرا هستند آیا این کار قانونی است گفت: هر نهاد جدیدی بخواهد تشکیل شود نیازمند قانون است بنابراین تشکیل این نهادها غیر قانونی است با توجه به عملکرد شورای نگهبان در 30 سال گذشته هیچ نیازی برای ابراز نگرانی در این موارد وجود ندارد. شورای نگهبان با رعایت بی طرفی وظیفه خود را به انجام خواهد رساند.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید توصیه شورای نگهبان بر افرادی که مانند عبدالله نوری سوابق سیاسی در قبل داشته اند چیست، گفت: شورای نگهبان هیچ گونه پیشداوری نسبت به کسی نکرده و نخواهد داشت بنابراین شورای نگهبان رویه ای این چنین ندارد که به کسی بگوید ثبت نام کند یا خیر.