به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن غفوری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از راههای روستایی مناطق سیل زده نهبندان گفت: سیل به 775 کیلومتر راه روستایی خاکی، 125 کیلومتر راه شوسه، 528 کیلومتر را آسفالته روستایی و 420 کیلومتر راه ارتباطی اصلی و فرعی در حوزه شهرستان نهبندان خسارت وارد کرده است.

وی تصریح کرد: با تلاش راهداران، محورهای مواصلاتی و راه های روستایی مسدود شده این شهرستان که بر اثر جاری شدن سیلاب تردد در آنها با وقفه مواجه شده بود، بازگشایی شد.

غفوری ادامه داد: در پی بارندگیهای چند روز اخیر کلیه محورهای مواصلاتی شهرستان نهبندان در معرض سیل قرار گرفت به طوی که بر اثر جاری شدن سیلابها به راه های ارتباطی شهرستان آسیب وارد شد که هم اکنون راهداران اداره راه و ترابری درصدد مرمت محورهای آسیب دیده هستند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان نهبندان عمده ترین خسارت وارد آمده به این محورها را آب شستگی ابنیه فنی، دیوارهای هدایت آب و تخریب قناتها ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر این، جاری شدن سیلاب ها به آبنماهای محورهای ارتباطی چاهداشی، چهار فرسخ و بازارچه های مرزی دوکوهانه این شهرستان نیز خسارت وارد شده است.