به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری مجموعه کتاب دانشجو در 18 فصل ارائه شده و "فمینیسم ادبی در غرب"، "ساختارگرایی، پاساختارگرایی و ساختار شکنی"، "مبانی و ساختار رئالیسم جادویی"، "مینی مالیسم، داستان کوتاه کوتاه یا داستان کارت پستال"، "مدرنیسم و رمان مدرن"، "پست مدرنیته، داستان پست مدرن و پیامدهای آن"، "رسالت واقعی رمان تاریخی"، "رمان سیاسی و زیر ساخت های آن" و"رمان عقاید" از جمله فصلهای کتاب "هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر" است.

همچنین "داستان و تجربه مهاجرت"، "ادبیات استعمار نو"، "ادبیات زنان زیبارو"، "ادبیات آسیایی- آمریکایی"، "جنگ ویتنام و تحول در ژانر ادبیات جنگ"، "تحلیل رمان (از پیش ساختارگرایی تا پامدرنیته)"، "پیوند ادبیات و انقلاب" و "پاساختار گرایان و تئوری مرگ نویسده" عنوان فصلهای دیگر اثر مذکور است.

کتاب "هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر" در 288صفحه و با شمارگان 2500 نسخه منتشر شده و قیمت آن 3200 تومان منتشر شده است.