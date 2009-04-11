محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مشاوره از مفاهمی است که برداشتهای متفاوتی پیرامون آن در جامعه وجود دارد و هر کس به فراخور آگاهی های قبلی و تخصص از این اصل مهم در زندگی اجتماعی تعریفی ارائه می دهد.

وی تصریح کرد: مشکل ما در جامعه این است که تعریف دقیقی از مشاوره و راهنمایی صورت نگرفته است و حتی افراد بزرگ سال نیز از ارائه مشکلات خود به مشاوران خودداری می کنند.

اسلامی با اشاره به اهمیت مشاوره در آموزش و پرورش گفت: در سیستم آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان در مدارس از مشاور استفاده می شود اما در مقاطع راهنمایی و ابتدایی هنوز این امکان فراهم نشده است و دلیل اصلی آن وجود محدودیتهای مادی است.

اسلامی اضافه کرد: به دلیل اینکه در مدارس راهنمایی و ابتدایی از داشتن مشاور محروم هستیم هیچ گونه آمار قابل استنادی در خصوص مشکلات سلامت روانی دانش آموزان در دسترس نداریم.

وی افزود: در دوره ابتدایی دانش آموزان به مشاوره تحصیلی و در دوران راهنمایی به دلیل حس استقلال و سن بلوغ دانش آموزان در زمینه مسائل عاطفی بشدت به بحث مشاوره نیاز داریم و به دلیل نقش مهم مشاوره در پیشگیری در بسیاری از مشکلات مقطع دبیرستان برای مشاوره و پیشگیری دیر است زیرا که در این دوران مشکلات عملا بروز می کند

وی افزود: برای رفع خلاء مجود مشاور در مقاطع ابتدایی و راهنمایی طرح توانمند سازی معلمان در زمینه احیای نقش راهنمایی و مشاوره معلمان در همه مقاطع اجرا شده است و در واقع معلمان بجزء مسائل آموزشی به امر مشاوره و پیشگیری از بروز مشکلات سلامت روانی نیز می پردازند.

اسلامی افزود: هم اکنون در شهر کرمان سه مرکز مشاوره و در شهرستانهای نیز هفت مرکز مشاوره دانش آموزی وجود دارد و در بقیه شهرستانها نیز هسته های مشاوره تشکیل می شود.