محمد بهزاد در گفتگوی مشروح با مهر گفت: عملا با فرمان مقام معظم رهبری، اصلاح الگوی مصرف در کشور شروع شده است و تصور می رود که مردم با عزم جدی در کاهش مصرف در تمامی زمینه ها گام برداشته اند.

مدیرعامل توانیر افزود: حقیقتا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مناسب ترین نام را برای سال 88 انتخاب کرده اند و این انتخاب کمک بزرگی به بهینه سازی مصرف در بخش انرژی، خصوصا برق خواهد کرد، ضمن اینکه مردم نیز باید در تمامی زمینه های زندگی شخصی و خصوصی خود بازنگری کرده و به مصرف بهینه بپردازند.

برنامه پنج ساله برای اصلاح الگوی مصرف برق

وی تصریح کرد: بر همین اساس، وزارت نیرو اگرچه از قبل برنامه هایی را برای اصلاح مصرف و سوق دادن آن به سمت مصرف بهینه در نظر داشت اما با نامگذاری این سال به دستور مقام معظم رهبری برنامه های منسجمی برای این امر تدارک دیده شده که شامل برنامه پنج ساله برای اصلاح الگوی مصرف است.

بهزاد گفت: این برنامه شامل کاهش مصرف سوخت نیروگاهها و افزایش راندمان آنها، کاهش تلفات و مصرف است؛ برای این اصلاح هم وزارت نیرو همت کرده و برنامه دارد و هم مردم باید این الگو را در دستور کار خود قرار دهند.

مشترکان زیر الگوی مصرف تشویق می شوند

بهزاد برنامه تدوین شده از سوی وزارت نیرو را در سه بخش تشویق و محمدود کردن مشترکان، اصلاح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه ها دانست و خاطرنشان کرد: بر این اساس، مشترکانی که زیر الگو، مصرف می کنند تشویق و کسانی که به این الگو توجهی ندارند، جریمه می شوند.

مقایسه متوسط مصرف برق در ایران و جهان

وی ادامه داد: هم اکنون، متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی، 900 کیلووات ساعت در سال است، در حالی که آخرین آمارها در ایران نشان می دهد که هر مشترک بخش خانگی در سال 2900 کیلووات ساعت برق مصرف می کند که بیش از 3 برابر میانگین جهانی است؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف کاری بسیار ضروری به نظر می رسد.

توزیع 50 میلیون رشته لامپ کم مصرف

مدیرعامل توانیر با اشاره به اختصاص یارانه 100 میلیارد تومانی و توزیع 50 میلیون رشته لامپ کم مصرف در سال 87 گفت: امسال نیز 100 میلیارد تومان دیگر برای توزیع 50 میلیون رشته لامپ کم مصرف دریافت خواهیم کرد که امید می رود تا خردادماه و قبل از پیک مصرف، بتوان بخش عمده ای از آن را توزیع کرد.

بهزاد تصریح کرد: باید توجه داشت که اصلاح قیمت برق می تواند یکی از موارد مهم در اصلاح الگوی مصرف تلقی شود، قرار بر این بود که در قالب طرح تحول اقتصادی، اصلاح تعرفه ها نیز صورت گیرد چراکه ایران فروشنده برق به نازلترین قیمت نسبت به دنیا است.

ضرورت تجدیدنظر در قیمت برق

وی ادامه داد: قیمت برق خانگی در ایران حدود 29/1 سنت است در حالی که این رقم در برخی کشورهای دنیا تا 6/25 سنت نیز می رسد. در بخش صنعتی نیز بهای برق در ایران 02/2 سنت به ازای هر کیلووات ساعت است در حالی که این رقم در برخی کشورهای دنیا تا 5/11 سنت نیز پیش می رود؛ بنابراین تجدید نظر در قیمتهای برق یک امر ضروری است که توسط دولت و مجلس باید مورد تجدید نظر واقع شود.

بهزاد گفت: علاوه بر اصلاح الگوی مصرف، شبکه های برق نیز باید اصلاح شود و این کار صورت خواهد گرفت. در این راستا وزارت نیرو برنامه های خود را آماده کرده و در دو قالب یکساله و 5 ساله دنبال می کند.

وی ادامه داد: این برنامه بعد از اینکه در وزارت نیرو، دولت و مجلس تصویب شود عملیاتی خواهد شد، البته در این فاصله زمانی توانیر پیاده سازی برخی موارد برنامه را آغاز کرده است.

بهزاد خاطرنشان کرد: این برنامه به انجام اصلاحاتی در 4 بخش تولید، انتقال و فوق توزیع، توزیع و مصرف می پردازد، به این معنا که در بخش تولید به مواردی نظیر کاهش مصرف سوخت و مصرف داخلی نیروگاهها و کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در بخش انتقال و فوق توزیع به کاهش هزینه های سرمایه گذاری، کاهش تلفات و مصارف داخلی خواهد پرداخت.

مصرف برق ایرانی ها معادل کشوری 200 میلیون نفری

مدیرعامل توانیر گفت: در بخش توزیع نیز کاهش تلفات و روشنایی معابر و در بخش مصرف اصلاح الگوی مصرف خانوارها به شدت پیگیری می شود، چراکه برقی که هم اکنون توسط خانوارهای ایرانی مصرف می شود با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی پاسخگوی 200 میلیون نفر جمعیت است.