به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که در مراسم دومین همایش تجلیل از خادمین ستاد تسهیلات نوروزی سفرهای کشور که ظهر شنبه در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: در سفرهای نوروزی فقط جابجایی انسان صورت نمی گیرد، اتفاق بزرگی در این تحولات رقم می خورد که از جمله آن ایجاد همبستگی ملی، اقتدار و امنیت است.

وی افزود: در سفرهای نوروزی تحرک اقتصادی بزرگی رخ می دهد که این امر باعث می شود تا ما شاهد توزیع مناسب اقتصاد در سراسر کشور باشیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه همه عالم در حال رویش و تحول هستند، گفت: در این تحول ایران زمین امید به درک همه زیبایی ها و درک عشق زنده می شود و سفرهای نوروزی باعث انجام صله ارحام که جزء زیباترین سنت های الهی است می شود .

احمدی نژاد با بیان اینکه سفرهای نوروزی باعث ارتقاء خود باوری ملی می شود گفت: مردم ایران هنوز ایران زمین را به طور کامل نشناخته اند وقتی ملت ایران کشورشان را شناختند آن وقت است که خودباوریشان بیشتر می شود. این سفرها باعث می شود که ملت ایران در کنار خودباوری، وجود امنیتی بی نظیر را نیز به رخ جهانیان بکشند.

وی تصریح کرد: امروز ما باید تلاش کنیم تا جامعه شاداب داشته باشیم. جامعه ای امیدوار که در آن بنیانهای خانواده تقویت شود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: باید به نقطه ای برسیم که همه ایرانیان همه جای ایران را ببینند و همه با هم پیوند بخورند چرا که ایران یک خانواده بزرگ است.

احمدی نژاد با بیان اینکه در چند سال اخیر شاهد رشد 20 تا 40 درصدی در شاخص های گوناگون گردشگری بوده ایم، خطاب به مدیران حاضر در این همایش گفت: کاری که شما کردید یعنی مدیریت سفر ایجاد امنیت کم نظیر و یا بی نظیر در شهرها، روستاها و جاده ها، فراهم کردن اسباب تفریح مردم و معرفی ایران عزیز کار بزرگی بود که بنده از شما تشکر می کنم.

وی افزود: این کار شما کار بزرگی است که باید جدی گرفته شود و الگویی بشود برای ایام سال. شما باید تلاش کنید تا از همه ظرفیت ها استفاده کنید چرا که جای جای ایران زمین فضای مناسبی است برای گردشگران و گردشگری.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از سخنان دکتر احمدی نژاد ، از مدیران و مقامات کشوری و لشکری از جمله سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، سردار طائب فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دکتر خاتمی رئیس جمعیت هلال احمر، سردار رادان جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، سردار رویانیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، کاپیتان خانلری رئیس سازمان هواپیمایی کشور و همچنین از استانداران کشور که در زمینه خدمات به گردشگران تلاش کردند با لوح و تندیس تقدیر شد.