مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون برای آبرسانی به شهرها هزینه های سنگینی صورت می گیرد و در آن از شیوه هایی نظیر انتقال حوضه به حوضه آب، جایگزینی آبرسانی به شهرها از آب زیرزمینی به آبهای سطحی استفاده می شود، این درحالی است که تغییرات اقلیمی که با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه منا که شامل خاورمیانه و آفریقا است، رخ داده است ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب را نمایان می سازد.

به گفته نامجو، در بازنگری دستورالعملهای تعرفه و الگوی مصرف آب، هدف این نیست که درآمد شرکتهای آبفا بهبود یابد بلکه قصد ما این است که رویه، اخلاق و منش مصرف کنندگان تغییر یابد و از همه مهمتر نکات مورد نظر مقام معظم رهبری نظیر جلوگیری از هدررفت آب، اصلاح شبکه ها و هدررفت مصارف خانگی تامین شود.

وی ابراز امیدواری کرد که وزارت نیرو بتواند با همکاری شهرداریها و وزارت کشور در جهت کاهش هدر رفت آب گام بردارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: الگوی مصرف آب باید در 2 بخش مردمی و زیربنایی تغییر کند، به این معنا که رفتارها و رویه های مردم در مورد آب عوض شود و با فرهنگ سازی و کمک از رسانه ها به سمت مصرف بهینه تغییر یابد.

نامجو ادامه داد: بخش دیگر مربوط به زمانی است که آب تولید می شود و مسیری را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان طی می کند که شامل انتقال و پمپاژ است که متولی آن شرکتهای آبفا هستند که در طول مسیر باید اقداماتی را برای جلوگیری از هدر رفت آب انجام دهند.

وی اظهار داشت: برنامه ریزیهایی صورت گرفته تا از هدر رفت آب در 12 کلانشهر که بیش از 60 درصد مشترکان وزارت نیرو را تشکیل می دهند جلوگیری شود، ضمن اینکه این برنامه ها پس از کلانشهرها در 70 شهر بالای 30 هزار مشترکان و سپس در سایر شهرهای کشور اجرایی می شود.

نامجو خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه داشت که اصلاح الگوی مصرف به سرعت عملیاتی نمی شود چراکه هزینه های بالایی دارد اما در کمیته اصلاح الگوی مصرف آب که در شرکت مهندسی آبفای کشور تشکیل شده است برنامه ریزی برای آن صورت می گیرد.