به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محسن دستور ظهر امروز در جمع خبرنگاران، همزمان با پنجمین روز از هفته سلامت افزود: در راستای اجرای طرح مذکور، عملیات ایمن سازی و مایه کوبی دام‌ها در اقصی نقاط استان و با استفاده از تمام توان بخش‌های خصوصی و دولتی آغاز خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی تصریح کرد: برنامه و اولویت دامپزشکی در سال جدید و در جهت اصلاح الگوی مصرف و نیز استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش غیر دولتی، واگذاری هرچه بیشتر امور به این بخش است که به نوبه خود گامی مهم در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای هرچه بهتر برنامه‌های دامپزشکی، بویژه در مبحث کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و دام، باعث کاهش مخاطرات در جمعیت انسانی خواهد شد که به دنبال آن حذف هزینه‌های سنگین درمان در مورد بیماری‌هایی نظیر تب مالت، سل و ... خواهد بود.

دستور میزان مایه کوبی دام‌های استان علیه انواع بیماری‌های دامی را در سال قبل 25 میلیون راس اعلام کرد و اظهار داشت: در سال 1387 عملیات مذکور با مشارکت 100 درصدی بخش خصوصی در زمینه درمان و واکسیناسیون طیور، مشارکت 60 درصدی این بخش در درمان و واکسیناسیون دام‌های سنگین و حضور 90درصدی آن در مایه کوبی دام‌های سبک اجرا شد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود: در راستای حمایت از بخش غیر دولتی در سال 1387 بیش از یک میلیارد و 620 میلیون تومان به این بخش در ازای انجام خدمات برای دامداران استان از طریق این اداره کل و از اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون و برنامه های پیشگیرانه عاملی در جهت کاهش بیماری‌های مشترک و افزایش سطح بهداشت و سلامت عمومی جامعه است، خاطرنشان کرد: در راستای ترغیب دامداران به کشتار دام‌های مبتلا به دو بیماری سل و بروسلوز، در سال قبل بیش از 250 میلیون تومان غرامت نیز توسط این اداره کل به دامداران خسارت دیده از دو بیماری مذکور پرداخت شده است.