به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند 20 دقیقه‌ای دوشنبه 24 فروردین در سالن شهر سینما آزادی به نمایش درمی‌آید و نشست نقد و بررسی آن در کافه این سینما در طبقه ششم برگزار می‌شود.



"راه ناتمام" درباره حضور سربازان و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی است که مشغول پاکسازی میادین مین برجا مانده از دوران دفاع مقدس هستند. این فیلم در معاونت فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است.



برنامه سینما فردا به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری و با هدف حمایت از تولید و اکران عمومی فیلم کوتاه ساعت 18 دوشنبه‌های هر هفته در سینما آزادی واقع در خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان خالد اسلامبولی برگزار می‌شود.