به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند 20 دقیقهای دوشنبه 24 فروردین در سالن شهر سینما آزادی به نمایش درمیآید و نشست نقد و بررسی آن در کافه این سینما در طبقه ششم برگزار میشود.
"راه ناتمام" درباره حضور سربازان و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرزی است که مشغول پاکسازی میادین مین برجا مانده از دوران دفاع مقدس هستند. این فیلم در معاونت فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است.
برنامه سینما فردا به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری و با هدف حمایت از تولید و اکران عمومی فیلم کوتاه ساعت 18 دوشنبههای هر هفته در سینما آزادی واقع در خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان خالد اسلامبولی برگزار میشود.
فیلم مستند کوتاه "راه ناتمام" به کارگردانی شاهین تقیخانی ساعت 18 دوشنبه 24 فروردین در سی و سومین برنامه سینما فردا در سینما آزادی روی پرده میرود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند 20 دقیقهای دوشنبه 24 فروردین در سالن شهر سینما آزادی به نمایش درمیآید و نشست نقد و بررسی آن در کافه این سینما در طبقه ششم برگزار میشود.
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