به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دبیرخانه دوسالانه‌های جهان اسلام اعلام کرد در این فراخوان تقویت زمینه ارتباط و تبادل تجربه‌های هنری، توجه به تجربه‌های هنری نقاشان جوان، تأکید بر هویت فرهنگ معنوی در آثار جوامع اسلامی، معرفی نقاشان فعال معاصر در این حوزه و تکریم استادان و پیشکسوتان نقاشی معاصر به عنوان اهداف کلی برپایی دوسالانه معرفی شده است.

پنجمین دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام در دو بخش تجلی نور و آزاد برگزار می‌شود. متقاضیان باید آثار خود را تا 31خردادماه به دبیرخانه تحویل دهند و این دوسالانه از اول تا 26 آذرماه برپا می‌شود. انتخاب آثار تا بیستم تیرماه انجام شده و آخرین مهلت تحویل اصل آثار پذیرفته شده در مرحله اول بیستم مردادماه است.

این دوره از دوسالانه با دبیری و سرپرستی محمود جوادی‌پور چهره پیشکسوت نقاشی نوگرای معاصر ایران برگزار می‌شود. هیئت انتخاب این دوسالانه شامل هادی جمالی، حبیب‌الله صادقی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، کاظم چلیپا، مهدی حسینی و سهراب هادی هستند.

هیئت داوران نیز همانند دوره‌های گذشته ترکیبی از هنرمندان ایرانی و بین‌المللی است. شرکت در دوسالانه نقاشی مهاصر جهان اسلام برای تمام نقاشان کشورهای جهان اسلام و سایر نقاط جهان آزاد بوده و هنرمندان در انتخاب شیوه و نحوه اجرای آثار محدودیت ندارند.

در پایان جوایزی ویژه از سوی فرهنگستان هنر شامل لوح افتخار، تندیس فرهنگستان هنر و جوایز مالی به برگزیدگان بخش‌های مختلف تعلق می‌گیرد. جایزه اول در هر بخش شامل لوح افتخار، تندیس فرهنگستان و 14 سکه بهار آزادی برای یک برگزیده ایرانی و یک برگزیده خارجی است. جوایز دوم و سوم در هر بخش نیز به ترتیب همراه با با 12 و 10 سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

دبیرخانه دوسالانه‌های جهان اسلام در موزه هنرهای معاصر فلسطین واقع است و متفاضیان برای اطلاع از فراخوان و نحوه و کیفیت مشارکت در این دوسالانه می‌توانند به نشانی تهران، میدان فلسطین، خیابان طالانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره 64، موسسه فرهنگی هنری صبا مراجعه کنند.