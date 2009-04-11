به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه دومین همایش تجلیل از خادمین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: تخریب کار انسانهای عاجز و کسانی است که حرف روشنی برای گفتن ندارند.

وی افزود: دراین دوره از انتخابات همچون گذشته هیچ کس حق تخریب افراد و شخصیت ها را ندارد چرا که انتخابات عرصه ای است که همه داشته های ملت باید در آن عرضه شود.

رئیس جمهور تصریح کرد: شنیده ام برخی قصد دارند پوسترهای تبلیغاتی را پاره و به کاندیداها اهانت کنند و یا از برگزاری جلسات گفتگو ممانعت بعمل آورند ، این کار خلاف قانون است.

احمدی نژاد با بیان اینکه همه باید از همه فرصتهای تبلیغاتی برخوردار باشند خاطرنشان کرد: هیچ کسی نباید به امکانات تبلیغاتی نامزدها آسیبی برساند ، این امر بر خلاف فرهنگ اخلاق و قانون است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی منطقی در آستانه انتخابات گفت: همه باید حرفهایشان را مطرح کنند چرا که این امر به کمال و پیشرفت کشور کمک می کند.

رئیس جمهوردر ادامه سخنان خود به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در فناوری صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و افزود: پیشرفت های اخیر ملت ایران خیره کننده است و دستاوردهای هسته ای اخیر ایران جنبش عظیم ملی را به وجود آورده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه با ساخت نیروگاه هسته ای همه رفع نیاز ملی در این بخش بومی می شود ، گفت: ملت ایران امروز در مسیر پیشرفت حرکت می کند و پیشرفت ملت ایران در بخش علم و فناوری ، سیاسی و هسته ای موجب شگفتی جهانیان شده است.