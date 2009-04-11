به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی در سال جاری با موضوع بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی برای سال جاری فردا برگزار می شود.

محمود بهمنی قرار است در این نشست با اعلام تعیین تکلیف بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در کمیسیون اقتصادی دولت، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری را اعلام کند.

گفته می شود بسته سیاستی-نظارتی پیشنهادی بانک مرکزی برای سال 88 در کمیسیون اقتصادی دولت با برخی اصلاحات مواجه شده است. برهمین اساس، این بسته پس از تائید نهایی به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

براساس آخرین خبرها ، به نظر می رسد نرخ سود عقود مبادله ای در سال 88 همانند سال 87 ( نرخ سود 12 درصدی) باشد.

بهمنی هفته گذشته به خبرنگار مهر گفته بود که دولت به بانک مرکزی قول داده پیشنهاد این بانک را در بسته سیاستی بپذیرد.

براساس جزئیات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی که امروز در رسانه ها منتشر شده، نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال جاری بدون تغییر نسبت به سال 87 به کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد شده است.