افزایش 75 درصدی میزان اعزام کاروان راهیان نور در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذلیکانی ظهر شنبه در نشستی خبری در ساری گفت: 300 راوی جنگ در طول بازدید کاروان راهیان نوراستان از مناطق جنگی آنها را همراهی کردند.

وی افزود: این راویان در طول مدت اقامت راهیان نور در مناطق جنگی همراه آنان بوده و آنان را با چگونگی عملیات ها و رخدادهای جنگ آشنا ساختند.



مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه کربلای مازندران افزود: تا پایان سیزدهم فروردین ماه 35 هزار مازندرانی از مناطق عملیاتی در قالب کاروان راهیان نوز بازدید کردند.

وی ادامه داد: کاروان های راهیان نورمازندران درطول بازدید ازمناطق عملیاتی شلمچه، فکه، طلائیه، فتح المبین، اروند کنار، دهلاویه، چذابه و هویزه دیدن کردند.



ذلیکانی همچنین از افزایش 75 درصدی میزان اعزام کاروان راهیان نور مازندران در سال جاری خبر داد.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه کربلای مازندران همچنین از بازدید توریست و گردشگر بیش از 60 کشور از این مناطق خبر داد و خاطرنشان کرد: این افراد درطول بازدید ازمناطق جنگی، جذابیت این مناطق را از بسیاری ازجاذبه ای دیگر، بهترارزیابی کردند.

ذلیکانی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی در طول روزهای بازدید گفت: تمام کاروان راهیان نور در مناطق جنگی از بسته های فرهنگی نظیر CD تصاویر رخدادهای جنگ، خاطرات، بروشورهای اطلاعات مناطق جنگی و چفیه برخوردار شدند.

مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه کربلای مازندران راهیان نور را یک حرکت مردمی خواند و اضافه کرد: باید همانند زمان جنگ که پشتیبانی و اعزام نیروها، مردمی بود، امروز هم با مشارکت مردم و بدون امکانات دولتی، فعالیت این کاروان ها را گسترش خواهیم داد.