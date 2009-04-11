به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر محرابیان روز سه شنبه در مراسم افتتاح فازهای 2 و 3 طرح جدید شرکت آلومینیوم سازی ایران (ایرالکو) به عنوان بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور با تاکید بر اینکه تولید آلومینیوم به رشد بیش از 110 درصد می رسد، افزود: امروز کشور با ظرفیت 457 هزار تن تولید آلومینیوم به عنوان یکی از صادر کنندگان برجسته جهان شناخته می شود.

وی ظرفیت تولید طرح توسعه آلومینیوم اراک را 110 هزار تن و ظرفیت آلومینوم هرمزال را 147 هزار تن خواند و گفت: آلومینیوم یکی از مهمترین محصولات صنعتی است که هر کشور صنعتی در پی تولید، خودکفایی و صادرات این محصول است.

وی با بیان اینکه این طرح از نظر تکنولوژی و فن آوری یکی از مدرن ترین طرحهای تولید آلومینیوم است، خاطر نشان کرد: مصرف انرژی این طرح 200 کیلوآمپر است که در مقایسه با طرح قدیم که 60 تا 70 کیلوآمپر بوده تکنولوژی جدید و مدرن محسوب می شود.

محرابیان اظهار داشت: اجرای این طرح در لوپ 2 و 3 توسط پیمانکاران و مشاورین داخل کشور انجام شده است که از این طریق خدمات فنی و مهندسی ساخت کارخانجات آلومینیوم بومی شده و هم می توانیم خدمات را به سایر کشورها صادر کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این طرح مسائل زیست محیطی رعایت شده گفت: مهمترین عنصر آلاینده محیط زیست که در تولید آلومینیوم متساعد می شود فلوراید است که باعث آلودگی جدی در محیط زیست شده که با اجرای این طرح میزان خروج آلاینده به کمتر از سختگیرانه ترین استاندارهای موجود در جهان که 10 و 15 است می رسد و بدین منظور به طرح سبز صنعتی و دوستار محیط زیست معرفی می شود.

وی یادآور شد: امروز با بومی سازی فن آوری، رعایت و اجرای مسائل زیست محیطی می توانیم ادعا کنیم خطوط قدیم در طول زمان کوتاه به یک صنعت سبز و بدون انتشار گازها و عناصر آلاینده تبدیل شود.

محرابیان تصریح کرد: در این زمینه مقرر شده تا پایان سال با نصب تجهیزات جذب گازها و عناصر آلاینده خطوط قدیم را از حذف نجات دهیم و قدم بزرگی برای رعایت مسائل زیست محیطی برای شهر اراک برداشته شود.

وی با تاکید بر تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی افزود: پیشنهاد می شود در استان مرکزی شهرک تخصصی برای صنایع پایین دستی آلومینوم ایجاد شده تا ارزش افزوده این عنصر مهم برای استان و توسط سرمایه گذاران استانی و ایجاد اشتغال برای مردم انجام شود تا این ارزش افزوده به اقتصاد و رفاه مردم استان کمک کند.