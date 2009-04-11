به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه اصول داستان‌نویسی در 12 جلسه تدریس می‌شود و موارد یاد شده در آثار بزرگ نویسندگان معروف جهان تبیین و بررسی خواهد شد.

در این کارگاه همچنین شرکت کنندگان براساس آموخته‌هایشان به خلق اثر می‌پردازند و با بررسی داستان‌های مختلف، هنرجویان به طورعملی با کارکرد و اصول داستان نویسی آشنا می‌شوند.

شرط پذیرفته شدن در این کارگاه‌ها ارایه نمونه اثر است و در صورت پذیرش هنرجویان می‌توانند این دوره آموزشی را طی کنند.

این کارگاه هر هفته یک شنبه‌ها ساعت 16 در سالن همایش های مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، واقع درخیابان های حافظ و سمیه، طبقه سوم ساختمان ستادی حوزه هنری برگزار می‌شود.