منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق با بیان اینکه تیمش برای این دیدار بازیکن مصدوم و محرومی ندارد، گفت: این مسابقه برای دو تیم اهمیت فوق العادهای دارد زیرا می تواند آخرین فرصت برای آنها باشد. تیم برق در صورت شکست در این دیدار شانس بقا در لیگ را از دست می دهد و ما هم اگر امتیازی از دست بدهیم، شانس قهرمانیمان کاهش می یابد.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه این دیدار، تنها برای پیروزی به میدان می رویم و با توجه به تفکرات قابل قبول آقای کربکندی که تنها به ارائه فوتبال فکر می کند، می توانیم با نمایش یک بازی قابل قبول به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین خاطر نشان کرد: هر نتیجهای در دیدار برق شیراز - ذوب آهن رقم بخورد چیزی از قابلیتها و ارزشهای آقای کربکندی کم نمی کند. برد و باخت جزئی از قوانین فوتبال است و در هر صورت ما به ایشان احترام می گذاریم.
ابراهیم زاده در پایان مورد بحث حضورش در تیم ملی هم گفت: قرار شده است در این مورد پس از پایان لیگ صحبت کنم.
دیدار تیمهای فوتبال برق شیراز و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16:45 فردا با قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.
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