  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۲۷

ابراهیم زاده در گفتگو با مهر:

تنها هدف ما پیروزی است/ نتیجه بازی فردا از ارزش‌های کربکندی کم نمی کند

تنها هدف ما پیروزی است/ نتیجه بازی فردا از ارزش‌های کربکندی کم نمی کند

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه تیمش برای دیدار با برق شیراز آماده است، این بازی را دشوار خواند و تاکید کرد که تنها به پیروزی در بازی مقابل نارنجی پوشان شیرازی می اندیشد.

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق با بیان اینکه تیمش برای این دیدار بازیکن مصدوم و محرومی ندارد، گفت: این مسابقه برای دو تیم اهمیت فوق العاده‌ای دارد زیرا می تواند آخرین فرصت برای آنها باشد. تیم برق در صورت شکست در این دیدار شانس بقا در لیگ را از دست می دهد و ما هم اگر امتیازی از دست بدهیم، شانس قهرمانی‌مان کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه این دیدار، تنها برای پیروزی به میدان می رویم و با توجه به تفکرات قابل قبول آقای کربکندی که تنها به ارائه فوتبال فکر می کند، می توانیم با نمایش یک بازی قابل قبول به نتیجه دلخواه دست پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان همچنین خاطر نشان کرد: هر نتیجه‌ای در دیدار برق شیراز - ذوب آهن رقم بخورد چیزی از قابلیت‌ها و ارزش‌های آقای کربکندی کم نمی کند. برد و باخت جزئی از قوانین فوتبال است و در هر صورت ما به ایشان احترام می گذاریم.

ابراهیم زاده در پایان مورد بحث حضورش در تیم ملی هم گفت: قرار شده است در این مورد پس از پایان لیگ صحبت کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال برق شیراز و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته سی و دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16:45 فردا با قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار می شود.

کد مطلب 858267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها