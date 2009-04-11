غلامرضا برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بارش شدید باران و جاری شدن سیل، راه ارتباطی روستاهای کرمانی،‌ فیرو‍زآباد، نصرت آباد و بساب در دهستان سبزدشت را مسدود کرده است.

وی افزود: همچنین راه ارتباطی روستاهای گلستان، شهید بهشتی، قطرم و شادکام در بخش مرکزی با شهرستان بافق نیز قطع شده است.

برزگری عنوان کرد: ستاد حوادث غیرمترقبه در شهرستان بافق برای گشودن مسیرهای یاد شده تمام تلاش خود را به کار گرفته و انتظار می رود به زودی این مسیرها گشوده شود.

وی یادآور شد: سیل بسیاری از خانه های مسکونی این شهرستان را نیز به علت آب گرفتگی دچار خسارت کرده است.

برزگری بیان داشت: در برخی مناطق شهرستان بافق به ویژه روستاها نیز سیل سبب قطعی برق شده است.

وی همچنین اعلام کرد: بارش تگرگ در شب گذشته سبب وارد آمدن خسارت به محصولات باغی این شهرستان شده که البته هنوز آمار دقیقی از میزان خسارات وارده برآورد نشده است.

تلاش برای گشوده شدن راههای مسدود شده همچنان ادامه دارد.