سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزش یکی از اصول مهم تربیت اخلاقی در اصلاح رفتار بزهکاران بوده که سبب می شود علاوه بر رشد اخلاقی و شناختی مددجویان، معلومات عمومی و علمی آنان ارتقا یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاضر مددجویان و عدم حضور آنان در کلاسهای روزانه طی هماهنگی به عمل آمده با مرکز آموزش از راه دور کوشا ضمن شناسایی مقدمات ادامه تحصیل و تشکیل پرونده تحصیلی در مرکز با هماهنگی واحد آموزش از راه دور معرفی و زمینه تحصیلی آنان در دوره های هنرستان و پیش دانشگاهی مهیا شده و هم اکنون تعداد 578 نفر در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی در حال ادامه تحصیل هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین کلاسهاس رفع اشکال مددجویان در طول ترم تحصیلی با حضور اساتید مرکز آموزش از راه دور کوشان برای دانش آموزان تشکیل و در این کلاسها به رفع اشکالات تحصیلی مددجویان می پردازند.

حسینی بیان داشت: از تعداد کل 576 نفر مددجو در مقطع ابتدایی تعداد 30 نفر، راهنمایی 181 نفر، دبیرستان 253 نفر و پیش دانشگاهی 114 نفر در راستای ارتقا سطح علمی خود مشغول به تحصیل هستند.