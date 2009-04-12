برخورد ابزاری با طرح امنیت اجتماعی سوء استفاده تبلیغاتی است / کاهش 35 درصدی آسیب های اجتماعی در پی اجرای طرح

دکتر مجید ابهری درگفتگو باخبرنگار مهر درباره علت انتقاد برخی چهره های سیاسی از طرح امنیت اجتماعی بعد از گذشت 3 سال از اجرای آن گفت: جمع آوری گشتهای ارشاد تنها خوشحالی مزاحمان نوامیس و مانکنهای خیابانی را به دنبال خواهد داشت. چرا که هدف گشتهای ارشاد پلیس فقط این دسته از افراد هستند بنابر این جمع آوری این گشتها به نفع قانون شکنان خواهد بود.

چرا هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه های خود را برای مقابله با گسترش و رشد مصرف مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و کراک اعلام نمی کنند؟ چرا هیچ یک برنامه مشخصی برای جلوگیری از روند روبه رشد نرخ بیکاری ارائه نمی کند؟

وی با انتقاد از برخی چهره های سیاسی که قصد شرکت در انتخابات را دارند ادامه داد: چرا باید اقدامات خوب نیروی انتظامی ابزار تبلیغاتی شود؟ چرا به جای کمکهای فکری و نظری برای جبران کاستی ها و بهبود روند اجرای طرح مژده جمع آوری آنها داده شود. گویی هر کس با کمبود مطلب برای سخنرانی مواجه می شود طرح امنیت اجتماعی نیروی انتظامی را دست مایه سخن قرار می دهد. چرا هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه های خود را برای مقابله با گسترش و رشد مصرف مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و کراک اعلام نمی کنند؟ چرا هیچ یک برنامه مشخصی برای جلوگیری از روند روبه رشد نرخ بیکاری ارائه نمی کند؟

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طرح امنیت اخلاقی به عنوان استوانه های مبارزه با بد اخلاقیهای اجتماعی قرار گرفته است گفت: نباید فراموش بکنیم که اجرای طرح امنیت اجتماعی در جامعه باعث کاهش 35 درصدی آسیبهای اجتماعی شد و با این همه حالا برخی از چهره های سیاسی برای تبلیغات انتخاباتی خود دیواری کوتاه تر از دیوار نیروی انتظامی پیدا نمی کنند.

این آسیب شناس اجتماعی اضافه کرد: ایجاد و توسعه امنیت فکری در جامعه به عنوان زیربنای رفاه ایجاب می کند که امنیت اجتماعی به عنوان اصلی ترین مسئله رفتاری در جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

ابهری با اشاره به ظهور نسل جدیدی از باجگیران، اشرار و آشوب طلبان در جامعه گفت: این اتفاق باعث شده بود تا امنیت اجتماعی و فکری جامعه به خطر بیافتد. همین موضوع باعث شد تا نیروی انتظامی با رصد کردن علل رشد ناهنجاریها و جرائم براساس وظیفه اجرایی خود و دستور رئیس جمهور وارد عمل شود و با حمله به مخفیگاههای باندهای شرارت و فساد طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در مرحله اول به نظر می رسید این اقدام پلیس مقطعی باشد اما مسئولان ناجا با تدابیر لازم تا امروز بر تداوم اجرا طرح تاکید کرده اند.

ابهری گفت: حمله به طرحهای این چنینی موجب دلسردی مجریان طرح و ایجاد زمینه ای مناسب برای فعالیتهای مجرمان می شود.