اعتراضات تا زمان برکناری ساکاشویلی ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، "نینو بور جانادزه رئیس سابق مجلس گرجستان که از مخالفان حکومت ساکاشویلی نیز است در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" اظهار داشت : ما به اعتراضات خود علیه ساکاشویلی ادامه می دهیم تا زمانی که وی کناره گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که شما چه ابزار فشاری برای اجبار ساکاشویلی به برکناری دارید اظهار داشت : خواست ملت بزرگترین ابزار فشار در این راستا است. در یک دموکراسی خواست ملت کافی است برای اینکه به رئیس جمهور یک کشور نشان دهیم که وی هیچ گونه حمایت واقعی در بین مردم ندارد.

بورجنادزه در ادامه مخالفان با حکومت ساکاشویلی را از همه اقشار و نه تنها احزاب سیاسی بلکه فعالان ملت عنوان کرد.

این مقام سابق گرجستان در ادامه در پاسخ به این پرسش که شما چه انتقادی از ساکاشویلی دارید اظهار داشت : شما می دانید در ماههای گذشته چه اتفاقاتی در گرجستان رخ داد. ما بیست درصد قلمرو ارضی خود را از دست دادیم . ما به یک کشوری تبدیل شده ایم که در سختیهای اقتصادی و سیاسی بزرگی گرفتار است.

وی افزود : ساکاشویلی سعی دارد این مسائل را انکار کند. مشکل کلیدی برای ما این است که ما دموکراسی واقعی در کشورمان نداریم. و من فکر می کنم این دلیل کافی برای اعتراض است.

