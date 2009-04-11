به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ظهر شنبه با حضور معاون امور هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خانه بهداشت روستای مومن آباد سمنان 30 کتابخانه خانه بهداشت روستایی سمنان افتتاح شد.

این کتابخانه ها در خانه‌های بهداشت روستایی دامغان، سمنان، مهدیشهر و گرمسار با همکاری این دانشگاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به مناسبت هفته سلامت به بهره برداری رسیده است.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان تامین 20 هزار جلد کتاب برای این مراکز بهداشت را تقبل کرده است که از این تعداد تاکنون 10 هزار و 400 جلد کتاب در زمینه های عمومی در اختیار خانه های بهداشت قرار گرفته است .

همچنین با حضور معاون امور هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مرکز بهداشت شهری شماره 2 گرمسار و خانه بهداشت روستای شه سفید گرمسار نیز افتتاح شد.

این مرکز با زیربنای 580 مترمربع و صرف یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار و خانه بهداشت روستای شه سفید گرمسار نیز با زیربنای 86 مترمربع و هزینه 250 میلیون ریال افتتاح شد.