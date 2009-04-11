به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، لاوروف که در جلسه کمیسیون سیاست دفاعی و خارجی دوما صحبت می کرد با اعلام اینکه مسکو امکان وجه المصالحه را در سیاست خارجی خود بررسی نمی کند، اضافه کرد: گزارش های مربوط به اینکه روسیه ممکن است برخی مسائل را برای حل اختلافات وجه المصالحه قرار دهد بی اساس و غیر واقعی است.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که در چند هفته گذشته رسانه ها از احتمال حل اختلافات آمریکا و روسیه و کوتاه آمدن مسکو از مواضع خود در برخی امور خبر دادند.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد: دیپلماسی ما برای اعتماد سازی بیش از دیگر مسائل ارزش قائل است و این مسائل باعث بوجود آمدن بی اعتمادی می شود.

وی موثرترین و تنها روش ممکن برای انجام امور را "همکاری برابر" توصیف کرد.

لاوروف همچنین توسعه ناتو به شرق را تنش زا توصیف و بحران سال گذشته قفقاز را ناشی از این توسعه دانست.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به جنگ گرجستان و روسیه در اوت گذشته در پیوند با این موضوع گفت: توسعه مکانیکی ناتو به سمت شرق همانطور که از بحران قفقاز نمودار شد، خطرناک است و کافی است تصور کنیم در صورتی که گرجستان عضو ناتو بود و روسیه برخوردی که در ماه اوت با این کشور کرد صورت می داد چه اتفاقی می افتاد.