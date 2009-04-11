به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش انیمیشن فیلم‌های "کابوس" و "پوچ" نسرین وحید دستجردی، "اکس (x)" مجید فدایی، "غفلت" ولی پاپ و صغری فرهادی و "توهم" یلدا نصیری‌فرد و سمیر عبدی به نمایش در‌می‌آید.



در بخش مستند فیلم‌های "دوباره زندگی کن" حسین بابایی و شهین علیزاده، "تولد دوباره" محمدتقی اعرابی، "چشمان باز بسته" یوسف علیکرمی، "آتشی بر آب" پریسا حسین‌هاشمی و"ورود ممنوع" پریسا محمدحسین شیرازی حضور دارند.



"فارابی" اسکندر فتح‌الهی، "به دنبال معصومیت کودکی" پویا جهانگیری، "تویی که هر گز ندیدمت" حسین بابایی و شهین علیزاده، "واکسی سیار ترک پدر" ندا خدابنده‌لو، "مسیح" میثاق نزهت‌شمار، "آینه‌های شکسته" احسان فاضلی، "آدم‌های روی پل" پروانه انصاری، "سبیل" محمد باقی، "چشم‌انداز مه‌آلود" زهرا عبداللهی، "سقوط" مهدی نوروزی و "چقدر زود دیر می شود" پیروز رفیعی آثار بخش فیلم کوتاه داستانی هستند.



نخستین جشنواره فرهنگی هنری "سیاه و سپید" با محوریت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روان‌گردان در دانشگاه در بخش فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی از 29 فروردین تا سوم اردیبهشت‌ماه به همت اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران برگزار می‌شود.

هیئت انتخاب این بخش جشنواره متشکل حمید اسماعیل‌زاده، اکرم سبزعلیپور و لیدا فضلی است.