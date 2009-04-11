به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با بیان این خبر گفت: در ابتدای سال گذشته نیز خیلیها می گفتند شهرداری در سال 87 با مشکل مالی مواجه می شود و نمی تواند حقوق کارکنان خود را بدهد اما همه دیدند که هیچ نگرانی وجود نداشت و در پایان سال هیچ اتفاقی نیفتاد.

وی با بیان اینکه دنیا همچنان با بحران مالی روبروست ، افزود: طبیعتا آثار این بحران به کشور ما هم وارد شده است اما ما باید به گونه ای عمل کنیم که اجازه ندهیم این موج بحران ما را با خود ببرد همانطور که در سال 87 ما بر این موج سوار بودیم و اجازه ندادیم موج ما را ببرد . در سال جاری نیز از ابتدا با درایت ، دقت و تدبیر به موضوعات کاری ورود پیدا کردیم و برای کسب درآمد و مقابله با موارد احتمالی برنامه داریم.

معاون شهردار تهران ادامه داد: یکی از مهمترین منابع ما بحث فاینانس پروژه هاست که قراردادهای آن بسته شده و انجام می شود.

وی با بیان اینکه 700 میلیارد تومان بودجه را فاینانس تشکیل می دهد ، گفت: تقریبا 30 درصد درآمدهای ما پایدار شده و 70 درصد بقیه نیز مربوط به بحث مسکن و .. است که با اتمام کار ممیزی املاک ساماندهی در این بخش انجام می شود .

پورزرندی ادامه داد : برای مثال 20 درصد از ممیزی که انجام شده نشان می دهد از واحدهای مسکونی استفاده تجاری می کنند.

وی افزود: همچنین مطالباتی مانند آرای کمیسیون ماده 100 ، چک های گذشته ، صدور پروانه ها و ... ما را در دستیابی به بودجه کمک می کند.

وی تاکید کرد : شهرداری تهران در سال 88 با هیچ بحران مالی و مشکلی در این حوزه مواجه نمی شود.