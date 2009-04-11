به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی‌نسب، ظهر شنبه در دیدار با گروه فتیله شبکه سراسری تلویزیون اظهار داشت: با وجود رشد 100 درصدی در تعداد مهدکودکها در حال حاضر تنها 20 درصد کودکان واجد شرایط سنی تحت پوشش خدمات این مراکز قرار گرفته اند.

وی سیاست بهزیستی در اجرای برنامه های مهدهای کودکها به ویژه در استان یزد را آموزش آموزه ‌های دینی، فرهنگ و سنتها،‌ مهارتهای غیرالفبایی و غیرمدرسه‌ ای اعلام کرد.

رحیمی ‌نسب خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بیش از 60 درصد شخصیت افراد در سنین زیر شش سال شکل می‌گیرد، متاسفانه نقش والدین در این زمینه کمرنگ تر از گذشته شده است.

وی عنوان کرد: با این وجود مهدکودکها می توانند نقش موثری در آموزش روشهای صحیح زندگی، دوری از آسیبهای اجتماعی، اعتماد به نفس، خودباوری و رشد سایر ابعاد شخصیتی کودکان اجرا کنند.

گروه فیتیله شبکه سراسری تلویزیون به منظور بررسی مباحث و موضوعات جامعه هدف بهزیستی و آموزش آنها به کودکان با مدیرکل اداره بهزیستی استان یزد دیدار و گفتگو کردند.

گروه فیتیله در خصوص طرح آسیبهای اجتماعی در برنامه‌ های این گروه ویژه کودکان و ساخت و تولید برنامه‌ های کودک با هدف‌ گذاری بهزیستی قول مساعد برای همکاری دادند.