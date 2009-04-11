به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شدت اعتراض مخالفان دولت تایلند در محل برگزاری نشست آ.سه.آن به حدی است که پلیس در این شهر وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع آشوبها و هم ‌زمان با برگزاری نشست مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)، "آبهیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند در شهر پاتایا وضعیت فوق ‌العاده اعلام کرد.

قرار بود در نشست آ.سه.آن درخصوص بحران مالی جهان و پرتاب ماهواره از سوی کره شمالی بحث و مذاکره شود.

در همین رابطه سخنگوی دولت تایلند اظهار داشت: رهبران مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا به این اتفاق نظر دست یافتند که به منظور حفظ امنیت رهبران شرکت کننده، برگزاری نشست به تاریخ دیگری موکول شود.

طرفداران تاکسین شیناواترا نخست وزیر برکنار شده تایلند، با عبور از خطوط پلیس و شکستن درها و پنجره‌ها به مرکز رسانه ‌ای هتل محل برگزاری نشست نفوذ کردند تا درخواست خود مبنی بر استعفای آبهیسیت وجاجیوا را اعلام نمایند.

صحنه ای از اعتراضات ضد دولتی در تایلند

به رغم وعده ‌های وجاجیوا مبنی بر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی، سربازان تلاشی برای متوقف کردن معترضان نداشتند.

وجاجیوا تلاش دارد تا نشان دهد دولت او که چهار ماه از استقرار آن می‌ گذرد توانایی درمان بحران سیاسی طولانی مدت تایلند را داراست.

معترضان اعلام کردند که آنها تا زمانی که وجاجیوا استعفا نکند، در هتل محل برگزاری نشست باقی خواهند ماند و هم چنین اعلام کردند درپی مجروح شدن سه تن از معترضان توسط حامیان وجاجیوا، آنها به هتل محل برگزاری نشست حمله کردند.

پیچت سوکجینداتونگ یکی از رهبران معترضان، به خبرگزاری فرانسه گفت: تا زمان کناره ‌گیری وجاجیوا در اینجا خواهیم ماند.

رهبران آ.سه.آن هم اکنون در هتل‌های دیگر پاتایا به سر می ‌برند.